Treinador de futebol juvenil preso por agredir jogador de 14 anos

No que pode ser descrito como um incidente alarmante, um técnico de futebol juvenil na Califórnia (EUA) foi preso por agressão após socar um jogador de 14 anos do time adversário, deixando-o inconsciente. O incidente ocorreu durante um jogo da liga recreativa de futebol juvenil entre os Perris Panthers e os Murrieta Broncos, e resultou em consequências graves, segundo o New York Post.

A briga ocorreu no campo de Vista Murrieta High School em um sábado, quando os times estavam se enfrentando. Durante o tumulto envolvendo jogadores, pais e treinadores, o treinador Eibylardo Funes, de 50 anos, que comandava o Broncos, teria atingido o jogador Harlem Edwards, de 14 anos, do time Panthers, no rosto.

Consequências

O Departamento de Polícia de Murrieta afirmou que Harlem Edwards sofreu um ferimento no olho e exibiu sintomas de concussão como resultado do soco. Os relatos também indicam que o jogador ficou inconsciente por dois minutos e teve uma convulsão posteriormente.

A mãe do adolescente, Neenah Kaowili, relatou em suas redes sociais que seu filho sofreu lesões físicas e mentais, bem como traumas emocionais devido ao incidente.

Eibylardo Funes foi detido e acusado de agressão e lesão intencional de uma criança. Após pagar fiança de US$ 35 mil, ele foi libertado da prisão, o que gerou indignação da mãe da vítima, que lamentou o fato de seu filho estar hospitalizado enquanto o agressor desfrutava da liberdade.

Além disso, a mãe do Harlem Edwards criticou o Murrieta Broncos por não ter pedido desculpas pelo ocorrido e expressou sua indignação nas redes sociais. O presidente do Murrieta Broncos informou ao Los Angeles Times que Funes foi suspenso de seu cargo de treinador.