Tragédia no hospital: paciente morta é “disfarçada de viva” após cirurgia

No centro de uma trágica situação médica que levantou questões preocupantes, uma paciente de 65 anos foi mantida em uma posição que aparentava estar viva após uma cirurgia de rotina no Hospital Adena Health System, em Chillicothe, Ohio (EUA). A mulher, que entrou no hospital em "boa saúde" para uma cateterização cardíaca de rotina, acabou falecendo durante o procedimento.

A família da paciente está em busca da verdade, questionando as discrepâncias entre os registros hospitalares e o atestado de óbito quanto ao momento da morte.

Enquanto os registros médicos indicaram um horário de morte às 13h, o atestado de óbito da mulher alega que ela faleceu às 15h05, coincidindo com o momento em que a família foi convidada a desligar o suporte vital.

Este incidente levantou sérias questões sobre o que aconteceu nos momentos que antecederam a morte da paciente e por que ela foi mantida em uma pose que a fazia parecer viva para a família, quando já havia sido declarada morta duas horas antes.

Responsabilidade

A paciente passou por uma cirurgia realizada pelo Dr. Jarrod Betz, um cardiologista que já havia enfrentado perguntas sobre suas credenciais médicas. Anteriormente, Betz havia realizado pelo menos três procedimentos de substituição da válvula aórtica por cateterismo, apesar de não estar qualificado para tal operação especializada, conforme relatado em maio.

Durante o procedimento, Betz alegadamente cortou uma artéria e, embora acreditasse ter controlado a situação, a paciente continuou a sangrar na UTI. A cirurgia foi então assumida pelo cardiologista Dr. Atiq Reham, mas os registros médicos mostram que a paciente faleceu sob seus cuidados.

Até o momento, pelo menos 31 pessoas se apresentaram acusando Betz de falsificar suas credenciais médicas, de acordo com o relato do hospital.

Em busca de respostas, a família da paciente solicitou uma autópsia independente, uma vez que descobriram que Ben Trotter, o legista do condado de Ross, é um funcionário do Adena Health System.

Até o momento, o Adena Health System não se pronunciou sobre o assunto, segundo o NYPost.