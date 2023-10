Tragédia no Havaí: homem morre em queda na cachoeira enquanto caminhava

Mark DeBarr, um praticante de caminhada da Califórnia (EUA), encontrou uma tragédia durante suas férias no Havaí, poucos dias após celebrar seu aniversário de casamento. No último fim de semana, DeBarr, de 66 anos, perdeu a vida após uma queda impressionante de 120 metros na cachoeira Waipo'o. As autoridades de Kaua'i relataram que o incidente ocorreu na Waipo'o Falls Trail, localizada no Parque Estadual Kokee.

Imagem: Instagram

O trágico acidente aconteceu quando DeBarr estava explorando a trilha com sua família. Acredita-se que ele tenha escorregado e caído, levando à queda fatal. Os serviços de resgate foram acionados por volta das 10h e conseguiram recuperar o corpo do homem das Waipo'o Falls, como relatou o NYPost.

A polícia de Kaua'i esclareceu que, até o momento, não há indícios criminais, mas um relatório de autópsia ainda está pendente. A tragédia abalou não apenas a família de DeBarr, mas também a comunidade. Voluntários da Life Bridges e da Visitor Aloha Society of Kauai (VASK) estão prestando apoio à família enlutada.

Mark DeBarr, que deixou dois filhos, celebrou seu aniversário em 18/9 com sua esposa, Maureen DeBarr. Ele era um profissional de contabilidade e ex-aluno da Universidade Estadual de Chico, vindo da cidade de Concórdia.

A notícia da morte de DeBarr gerou uma onda de pesar entre seus amigos e colegas. Pal Dough Brooker, um ex-colega de Chico, descreveu DeBarr como um grande homem e seu melhor amigo de 48 anos. Brooker compartilhou suas condolências no Facebook, dizendo: "Mark faleceu após um trágico acidente no Havaí enquanto estava de férias com sua família. Isso deixará um buraco enorme na vida de todos que conheceram Mark – ele era um cara incrível e amado por muitos."

Imagem: parrishkauai.com

Infelizmente, essa não é a primeira vez que um turista perde a vida nas cachoeiras do Havaí. Em 2018, Greg Miller, de 34 anos, de Indiana, também encontrou um destino trágico quando foi atingido por uma rocha nas proximidades das Cataratas Waimoku, em Maui, durante uma caminhada no Parque Nacional Haleakala.