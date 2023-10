Trabalho em casa: o impacto de 800 calorias extras e como combatê-lo

Se você está trabalhando em casa e tem notado sua cintura se expandindo, a razão pode ser mais difícil de engolir do que você imagina. Uma nova pesquisa realizada pelo aplicativo de rastreamento de dieta MyFitnessPal revelou que o lanche excessivo durante o trabalho em casa resulta em uma média de 800 calorias extras consumidas e 3.500 passos a menos por dia.

Com a geladeira a poucos passos de distância do seu improvisado escritório em casa - leia-se: o sofá -, pode ser fácil beliscar batatas fritas, biscoitos e bolachas sem pensar, enquanto se mantém sedentário.

Ginger Hultin, uma nutricionista registrada de Seattle, Washington (EUA), explicou: "Quando você vai ao escritório, provavelmente toma café da manhã primeiro e talvez prepare seu almoço e alguns lanches, então pode ter alguns alimentos específicos à mão. Mas seria muito incomum ter uma cozinha completa com você. Agora, todos os seus alimentos favoritos estão bem ali."

Dos 2 mil trabalhadores híbridos pesquisados, 36% admitiram que faziam lanches mesmo quando não estavam com fome, enquanto 60% disseram que comiam de forma menos saudável em casa.

Os participantes foram solicitados a registrar sua alimentação e rastrear seus passos ao longo de um dia de trabalho em casa, e os pesquisadores compararam os dados com os de um dia de trabalho no escritório.

Ao trabalhar em casa, a média foi de 2.752 calorias consumidas, 791 calorias a mais do que em um dia típico no escritório. Enquanto trabalhavam remotamente, os funcionários caminhavam em média 4.518 passos, pouco mais da metade do que caminhariam se estivessem no escritório.

Para combater o lanche excessivo, especialistas recomendam pausar antes de comer para avaliar a fome, programar pausas que não envolvam comida, fazer uma pausa para o almoço real e comer com atenção.

"Idealmente, você deve sentar-se e desfrutar da sua comida, focando nos sabores, cheiros e sensações, mesmo que seja por apenas cinco minutos", disse Hultin.

Embora os lanches de qualidade muitas vezes prevaleçam, o excesso de qualquer alimento, independentemente de sua densidade nutricional, pode rapidamente resultar em calorias extras e ganho de peso.

Por exemplo, consumir iogurte aromatizado, algumas batatas fritas levemente salgadas, homus e bolachas de arroz cobertas de chocolate foi estimado em quase 830 calorias.

Em julho, pesquisadores compartilharam a melhor maneira de fazer lanches, afirmando que consumir pequenas porções de alta qualidade durante o dia é o melhor, já que os lanches noturnos são "desfavoráveis para a saúde."