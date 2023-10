Passageiro de cruzeiro alertado sobre hábito “brega” do buffet que poderia render multas pesadas

Quando se trata de cruzeiros, existem muitas regras não escritas, desde códigos de vestimenta até etiqueta relacionada a pacotes de bebidas - e o buffet não é exceção, como um passageiro descobriu recentemente.

Um turista de cruzeiro foi considerado “cafona” por outros passageiros depois de revelar seus planos de encher seus próprios recipientes de plástico no café da manhã, antes de desembarcar do navio e sair para explorar. Ele utilizou o Reddit para questionar se essa ação era aceitável, como detalhado pelo site Daily Star.

Ele escreveu: “Posso encher meus recipientes de plástico com comida do buffet? Vou sair, mas quero pegar a comida do navio para comer durante o dia, enquanto estiver explorando”.

Embora a alimentação esteja incluída nos cruzeiros, a menos que você tenha pago por uma excursão em terra com refeições incluídas, ao desembarcar geralmente terá que pagar pela comida que deseja consumir. No entanto, levar comida do cruzeiro é um tema que gera controvérsia.

“Uau. Não consigo pensar em nada mais inadequado, honestamente”, respondeu um irritado.

Outros “considerem experimentar a comida, bebida e iguarias locais enquanto estiverem em terra” para ajudar a impulsionar as economias locais.

Outra pessoa acrescentou um aviso de que retirar comida de um navio pode ser proibido em certas viagens.

“Eles não permitem a saída de comida do navio. Muitos portos têm regulamentações sobre quais alimentos podem atravessar suas fronteiras°, comentou.

É importante notar que, em alguns destinos, é ilegal trazer frutas e vegetais frescos de navios de cruzeiro para a terra.

Por exemplo, algumas ilhas do Caribe proíbem que os turistas tragam alimentos, enquanto na União Europeia não é permitido trazer produtos como carne, laticínios e outros produtos de origem animal.

Ainda de acordo com as informações, qualquer pessoa flagrada infringindo as regras terá seus bens confiscados, além de poder receber uma multa considerável.

Com informações do site Daily Star