Mulher tem problemas para lidar com a amante de seu marido mesmo após a morte do homem

Uma mulher viu sua vida virar de ponta cabeça após a descoberta de que o marido tinha um caso extraconjugal. Diante da descoberta e sem ter como “sair de casa” sem ficar desamparada com o filho a mulher decidiu manter o relacionamento, mas não esperava que a amante do homem decidisse “se enfiar” em sua vida.

Contando sua história para uma coluna de conselhos e desabafos, a mulher conta que após a descoberta do caso do marido, a amante do homem apareceu grávida em sua casa e teve o bebê. Mesmo ao saber da decisão do casal de permanecer junto, ela insistiu em se fazer presente na vida deles, deixando o filho na casa do casal para que ele “criasse um vínculo com o irmão” e com o pai.

“Na época que meu marido faleceu eu acabei envergonhada e aliviada. O filho da amante dele herdou uma parte do seguro de vida dele, assim como o meu filho, mas o restante da propriedade ficou no meu nome. Eu acabei vendendo a casa e me mudando para outra cidade na intenção de ficar perto da minha rede de apoio porque meu filho e eu precisávamos de um tempo”.

No entanto, ela e o filho não tiveram a calma desejada e acabaram descobrindo que a amante do homem continuava “seguindo a família” pelas redes sociais, a acusando de ter abandonado a ela e a seu filho.

Ela tomou uma atitude

Continuando com seu relato, a mãe afirma que diante das acusações passou a ameaçar levar o caso a justiça e conseguir uma ordem de restrição contra a mulher caso ela insista em procurar por ela ou por seu filho.

“Ela chorou e disse que achava que éramos amigas, eu só retruquei dizendo que ela dormiu com meu marido e ferrou com a minha vida, então não, nunca fomos e nem seríamos amigas! Para terminar, disse a ela que se ela me procurasse novamente eu iria buscar apoio com a polícia”.

Apesar de sua decisão, amigos e familiares acham que ela pode ter agido de forma rude com a mulher, mas ela afirma estar cansada de precisar “bancar a boazinha” com a amante de seu falecido marido.

Aparentemente, essa foi a mesma opinião da colunista que a aconselhou a “ficar firme em sua decisão” e buscar um apoio psicológico para ela e para o filho.