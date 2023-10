Michigan demite treinador de futebol após acusações de assédio sexual

O Michigan State tomou uma decisão drástica nesta semana, encerrando oficialmente o contrato do treinador de futebol americano Mel Tucker em meio a sérias acusações de assédio sexual. O diretor esportivo, Alan Haller, enviou uma notificação de rescisão na quarta-feira, 27/9, encerrando abruptamente o mandato de quatro anos de Tucker, que estava no meio da sua segunda temporada de uma extensão de contrato de 10 anos no valor de US$ 95 milhões, assinada em 2021.

As alegações contra Tucker incluem um incidente em que ele teria se masturbado durante uma ligação telefônica com uma sobrevivente de estupro e ativista, Brenda Tracy, a quem Tucker havia contratado para falar com sua equipe. Além disso, ele teria enviado presentes a Tracy e feito avanços sexuais inapropriados, como perguntar se ela namoraria com ele, mesmo sabendo que ele era casado.

O Estado de Michigan alegou que a rescisão do contrato de Tucker foi feita "por justa causa" e não foi influenciada por tentativas do treinador de negar as acusações ou questionar a decisão da universidade. O aviso de rescisão afirmou que tais ações são "decididamente antiprofissionais e antiéticas" e não podem ser desculpadas, independentemente das alegações de consensualidade ou da localização em que ocorreram.

A universidade suspendeu Tucker após as denúncias, dando a ele a oportunidade de responder às acusações, nas quais ele alegou "parcialidade" e sugeriu que havia "outros motivos em jogo". No entanto, após uma investigação, a decisão de rescindir o contrato foi confirmada.

Mel Tucker encerra seu mandato com os Spartans com um registro de 20 vitórias e 14 derrotas ao longo de três temporadas. A decisão da universidade marca um momento significativo em um esporte que tem enfrentado um escrutínio crescente em relação ao comportamento inadequado e à cultura de assédio. Tucker, que era considerado um dos treinadores mais bem pagos do país, agora enfrentará as consequências legais e profissionais das alegações que pesam contra ele.