Menina de 3 anos atira em si mesma enquanto parente assiste a jogo de futebol americano

Um vídeo vem chocando a todos, mostrando o momento em que uma menina de apenas 3 anos, identificada como Serenity, atirou em si mesma acidentalmente com uma arma de fogo em sua casa na Flórida (EUA). O incidente aconteceu enquanto um parente estava assistindo a um jogo de futebol americano na televisão.

As perturbadoras imagens foram divulgadas pela WPLG e capturaram o momento em que Serenity conseguiu pegar a pistola em sua casa localizada em Miami Dade, durante um sábado. O incidente ocorreu após Orlando Young, um parente de 23 anos da criança, ter pulado de empolgação durante o jogo, o que provocou o disparo acidental da arma.

No vídeo, um estrondo é ouvido e a criança é claramente ferida. A avó de Serenity, Robin Fuller, comentou sobre o incidente, afirmando: "Parece que ela está se preparando para pegar a arma, a arma disparou e acho que a bala atravessou seu dedo".

A situação tornou-se ainda mais alarmante quando Fuller revelou que foi ela mesma quem chamou a polícia ao receber o telefonema de emergência. Ela disse: "A polícia chegou porque eu mesmo liguei para a polícia quando recebi o telefonema e eventualmente a polícia chegou e perguntou: 'Onde está o bebê?'".

Surpreendentemente, a criança deveria estar sob os cuidados de sua outra avó, que não estava presente no vídeo durante o momento do incidente. Young, por sua vez, explicou à polícia que havia preparado o café da manhã para a menina e estava supervisionando-a. Ele admitiu que deixou a arma momentaneamente desacompanhada no sofá devido à sua empolgação com um touchdown no jogo.

Após o disparo, ele viu sangue saindo da mão de Serenity, e a criança foi imediatamente levada para o Hospital Homestead e posteriormente transferida para o Hospital Infantil Nicklaus, onde passou por uma cirurgia.

Segundo as autoridades, os médicos estão fazendo o possível para salvar o dedo da criança. Até o momento, Serenity foi liberada do hospital e aparentemente está em bom estado, relatou o NYPost.

Orlando Young foi preso e está enfrentando acusações de negligência infantil com lesão corporal, além de acusações adicionais por se envolver em uma briga com um detento. A comunidade local e as autoridades continuam a acompanhar a situação.