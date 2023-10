Major do exército e esposa presos por torturar e abusar de menor doméstica

Um major do Exército Indiano e sua esposa, residentes no distrito de Dima Hasao, em Assam, foram presos por alegadamente torturarem sua jovem empregada doméstica.

O militar foi identificado como major Shailendra Yadav, atualmente lotado em Palampur, no estado de Himachal Pradesh. Ele se casou com Kimmy Ralson de Haflong há dois anos, quando estava alocado em Dima Hasao.

Após a transferência do major de Haflong, Assam, para Himachal Pradesh, Kimi Ralson levou a menor consigo, vinda da aldeia de Sankijang, para ajudar com as tarefas domésticas.

No entanto, alega-se que Kimmy Ralson sujeitou a criança a abusos graves. As acusações incluem casos de tortura física, queimaduras com água quente e a remoção forçada de suas roupas. A menina retornou recentemente para sua família em Haflong em 24/9, conforme relatado pelo India Today.

Menina-em-casa-cottonbro-studio

Imagem: / Cottonbro Studio/Pexels

Abuso

Major Shailendra Yadav e Kimmy Ralson foram apresentados perante o tribunal adicional do magistrado judicial de Haflong, que ordenou sua custódia judicial. A menor está atualmente recebendo cuidados médicos no Hospital Civil de Haflong, em Assam.

A Polícia de Dima Hasao registrou um caso com base nas seções 326 (causar voluntariamente lesão grave), 374 (trabalho forçado ilegal), 354 (agressão ou violência contra mulher com intenção de ultrajar sua modéstia), 506 (intimidação criminosa), 370 (compra ou disposição de qualquer pessoa como escrava) e 34 (atos praticados por várias pessoas com intenção comum) do Código Penal Indiano (IPC).