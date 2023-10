Lego desiste de usar garrafas plásticas recicladas 

A Lego, renomada fabricante de blocos de construção, desistiu de seus esforços para utilizar garrafas plásticas recicladas na produção de seus amados brinquedos, depois de constatar que essa abordagem não contribuiu para a redução das emissões de CO2 da empresa.

Após dois anos desde a revelação de um protótipo feito com plástico PET reciclado, que se supunha ser uma melhoria em relação ao plástico à base de petróleo historicamente utilizado pela empresa, a Lego anunciou que não seguirá adiante com a produção dos novos blocos.

"Decidimos não avançar na fabricação de blocos a partir de PET reciclado após mais de dois anos de testes, pois constatamos que o material não reduziu as emissões de carbono", afirmou um porta-voz da empresa ao The Post.

Cerca de 80% dos mais de 60 bilhões de peças Lego fabricadas anualmente contêm ABS, acrilonitrila-butadieno-estireno, um plástico à base de petróleo comumente usado em teclados de computador e interiores de carros.

Normalmente, são necessários aproximadamente 2 quilos de petróleo para produzir 1 quilo de plástico.

Essa decisão representa o abandono de anos de trabalho de uma equipe composta por mais de 150 pessoas, de acordo com a Lego. A empresa explicou que o PET reciclado proveniente de garrafas descartadas não reduzirá as emissões de CO2 de forma significativa, pois requer equipamentos de produção adicionais.

A Lego afirmou ao The Post que está buscando outras soluções, como o e-metanol, produzido a partir de fontes de energia renovável, acrescentando que o PET é apenas "um dos diversos materiais sustentáveis disponíveis".

A fabricante de brinquedos dinamarquesa estabeleceu a meta de ser neutra em CO2 até 2050, com uma meta intermediária de alcançar uma redução de 37% nas emissões de 2019 a 2032. Para atingir esse objetivo, está investindo uma quantia considerável de US$ 1,2 bilhão nos próximos quatro anos.

A Lego já investiu mais de US$ 1 bilhão em uma fábrica com 1,7 milhão de pés quadrados neutra em carbono, que empregará quase 2 mil pessoas no Condado de Chesterfield, na Virgínia (EUA). A energia necessária para a operação diária da fábrica será suprida por um parque solar no local.

A empresa também alocou mais US$ 1 bilhão para uma fábrica com emissão zero no Vietnã, cuja construção teve início em novembro do ano passado e está programada para iniciar a produção em algum momento de 2024.

Em 2019, a Lego lançou o programa "Reply" nos EUA e no Canadá, que permite aos clientes doarem seus blocos de construção. Estes são limpos e classificados antes de serem doados a crianças necessitadas.

A Mattel lançou uma iniciativa semelhante em 2021, chamada de programa "Mattel PlayBack", convidando donos de bonecas Barbie, carros Matchbox e blocos de construção MEGA a fazerem o download de um rótulo de envio gratuito no site da empresa, empacotar seus brinquedos e enviá-los para a Mattel.

Esse esforço eco-friendly faz parte da meta da gigante dos brinquedos de converter 100% de seus produtos em materiais plásticos de base biológica, incluindo suas embalagens, até 2030. A reportagem é do NYpost.