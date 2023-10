Um homem do Texas foi condenado a 75 anos de prisão após atirar fatalmente em um homem que erroneamente acreditou estar envolvido no assassinato de seu amigo. O julgamento de Siren Anney, de 20 anos, chegou a uma decisão no Condado de Harris em 22/9, de acordo com informações do Spiceend.com reportada pelo Radar Online.

Anney foi considerado culpado pelo assassinato de Trevor Alan Harrison, de 22 anos, ocorrido em 23 de novembro de 2020. Uma tragédia aconteceu quando Anney erroneamente associou Harrison ao assassinato de seu amigo no mesmo ano. As autoridades disseram que Anney e Harrison se conheciam, o que levou a um trágico desfecho.

No dia do incidente, Anney atraiu Harrison para um complexo de apartamentos em Humble, onde o atirou no estacionamento usando uma pistola semiautomática calibre 9 mm. Após o crime, Anney fugiu da área, mas apenas 21 minutos depois, ele listou a arma do crime à venda online. Além disso, ele tirou uma foto do ocorrido e ocorreu com um amigo, ficando acordado a noite de hoje, aguardando a publicação da notícia.

Captura-de-tela-2023-09-27-144646

As investigações subsequentes revelaram que Anney havia efetivamente assassinado Harrison, com as mensagens de texto de Harrison sendo peça-chave na conclusão do caso.

Acusações

Kim Ogg, promotora distrital do Condado de Harris, expressou em comunicado à imprensa: "Este réu passou horas fazendo tudo o que poderia para atrair este jovem para a morte, incluindo enviar mensagens e fazer ligações para armar para a vítima". Ogg acrescentou: "Estamos gratos que o júri viu exatamente o frio e o cálculo foi este assassinato e proferiu a sentença atribuída."

O caso serve como um triste lembrete dos perigos da vingança precipitada e da importância de um sistema legal que busca justiça de forma equitativa. Siren Anney agora enfrentará décadas de prisão por sua trágica ação motivada por uma terrível confusão.