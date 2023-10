Especialistas alertam: adolescentes recebem 5 mil notificações no celular em 24h

Um alerta importante: os adolescentes estão inundados de notificações em seus celulares a todo momento, inclusive durante a escola e à noite, quando deveriam estar dormindo. Segundo um estudo recente da Common Sense Media, em um dia comum, quase metade dos jovens de 11 a 17 anos recebe pelo menos 237 notificações em seus celulares, e, em alguns casos, esse número chega a 5 mil em um período de 24 horas, segundo o NYPost.

Essas notificações são quase sempre de amigos em aplicativos de redes sociais, sendo que cerca de um quarto delas acontece durante o período escolar e 5% durante a noite.

A pesquisa analisou respostas de 203 jovens que concordaram em utilizar um aplicativo em seus celulares por nove dias para que os pesquisadores pudessem acompanhar os dados.

O aplicativo coletou dados com registro de horário sobre quais aplicativos estavam em execução e quando estavam ativos, além de quantas notificações os adolescentes receberam.

As redes sociais específicas rastreadas incluíram TikTok, Snapchat, Facebook, Instagram e Discord.

Chocantemente, ou talvez não, 97% dos participantes usavam seus celulares durante as aulas, embora os autores do estudo não tenham sugerido que devam existir limites ou proibições em relação ao uso de celulares nas unidades escolares.

Muitos adolescentes disseram que usam seus celulares durante o período escolar para se manter em contato com seus pais, enquanto outros admitiram que é uma forma de dar um descanso à mente após aulas consecutivas.

Jim Steyer, fundador e CEO da Common Sense Media, disse à NBC que os adolescentes vivenciam um "zumbido constante". "Literalmente, eles acordam e, antes de irem ao banheiro, já estão mexendo no celular", disse ele. "Eles são constantemente obrigados a responder nas redes sociais, seja no Snapchat, no TikTok ou em qualquer outro lugar, para os amigos. Isso é um fator dominante em todas as áreas de suas vidas pessoais".

No entanto, o estudo observou que muitos adolescentes, especialmente à medida que envelhecem, tentam gerenciar sua atividade online e o que aparece em suas telas de bloqueio usando o recurso "Não Perturbe" nos smartphones.

Se os pais estiverem preocupados com o uso de celulares por seus filhos adolescentes, o relatório fornece recomendações sobre como lidar com a situação.

Os autores do estudo sugerem que, em vez de julgar e ficar frustrado instantaneamente, os cuidadores devem tentar entender o ponto de vista dos jovens e serem curiosos sobre suas experiências. É importante também deixar claro que os adolescentes podem contar qualquer coisa aos pais e que eles os ajudarão a lidar com isso.

Além disso, os pais também devem refletir sobre seu próprio uso de celulares, já que muitos deles passam várias horas por dia usando os mesmos aplicativos que seus filhos. Isso pode ser uma oportunidade para trocar experiências e experimentar mudanças no uso de celulares para avaliar como isso afeta o humor, a concentração e o sono.

Por fim, é importante entender que cada criança é diferente, e o uso das redes sociais reflete sua individualidade. Ter conversas regulares para entender como os adolescentes se sentem em relação à vida online é fundamental. Afinal, ferramentas como controles parentais, filtros e limitadores são soluções "grosseiras" que exigem muito envolvimento e manutenção, e não são as mais eficazes.

Perguntas como: "Seus filhos demonstram senso de responsabilidade, como avisar quando saem de casa? Eles cumprem o que prometem? Eles precisam estar em contato por motivos de segurança? Eles usarão o celular de maneira responsável?" podem ser úteis para os pais entenderem melhor a situação e orientarem seus filhos de forma adequada.