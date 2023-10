Ajude-nos, é urgente": Jornalista da BBC recebe chamada desesperada

Um apelo desesperado ecoou na quarta-feira, 27/9, quando o repórter da BBC Khue Luu recebeu a ligação angustiante de uma mulher: "Por favor, ajude-nos, é urgente!". Iniciou-se uma corrida contra o tempo.

Seis mulheres foram resgatadas de um caminhão refrigerado, após uma delas conseguir contatar Khue Luu, da BBC. Elas temiam sufocar no porão do veículo, que inicialmente seguia para a Grã-Bretanha, mas mudou de direção.

Tráfico de mulheres Dramático resgate Foto:Brandon Hooger Boon/Unsplash

A mulher, em pânico, relatou que quatro vietnamitas e duas iraquianas estavam trancadas no caminhão frigorífico há mais de dez horas. A temperatura estava baixa, o ar condicionado ligado, e elas estavam rodeadas por caixotes de bananas.

Mobilização da repórter

Luu agiu rapidamente, apesar da informação limitada sobre a localização do caminhão na França. Com a localização GPS fornecida em tempo real pela migrante, a repórter mobilizou colegas da BBC e informou autoridades francesas.

As informações de localização foram interrompidas, mas a migrante conseguiu enviar mensagens, relatando que o ar condicionado estava desligado, e ela estava com dificuldade para respirar. Luu a aconselhou a economizar oxigênio.

Durante a comunicação, Luu descobriu que outras três mulheres decidiram não entrar no caminhão. Elas tiraram uma foto, revelando a placa irlandesa do veículo. Com novos dados de localização, a polícia francesa conseguiu interceptar o caminhão.

As mulheres foram libertadas, e o motorista, preso. Descobriu-se que o caminhão vinha da Lituânia. Uma das vítimas era menor de idade.

O caso lembra trágicas memórias de 2019, quando 39 migrantes vietnamitas foram encontrados mortos em um caminhão frigorífico na Inglaterra.

A repórter da BBC, conectada à comunidade vietnamita, desempenhou um papel vital no resgate, destacando a importância do jornalismo no enfrentamento de crises humanitárias, conclui 20Minuten.