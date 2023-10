Adolescente de 16 anos morre após ser atingida por raio durante caçada com o pai

Uma adolescente de 16 anos faleceu após ser atingida por um raio durante uma viagem de caça com seu pai na Flórida (EUA) na terça-feira, 26/9, segundo autoridades. Baylee Holbrook morreu na manhã de quinta-feira, 28/9, dois dias após um raio atingir uma árvore e alcançar ela e seu pai, informou o Gabinete do Xerife do Condado de Putnam.

Eles disseram que o pai dela, Matthew Holbrook, "perdeu a consciência" e acordou para encontrar Baylee "sem respirar".

"O pai ligou para o 911 e começou a fazer a ressuscitação enquanto equipes de resgate se apressavam para o local", continuaram as autoridades. "Os policiais chegaram primeiro e assumiram as medidas de salvamento até que o socorro chegasse e pudesse transportar a adolescente".

Baylee Holbrook died this morning at 9:32 a.m. She had survived a trip to a Trauma Unit but never recovered. You all... Posted by Sandra Birnhak on Thursday, September 28, 2023

Tragédia

A jovem de 16 anos foi levada ao HCA Florida Putnam Hospital, onde foi estabilizada e transferida para um centro de traumatologia. Baylee estava em estado crítico na quarta-feira, 27/9, informou o gabinete do xerife.

Antes da morte de Baylee, o Distrito Escolar do Condado de Putnam disse em um post no Facebook na quarta-feira que os estudantes se reuniram para orar por ela no "See You at the Pole" (Veja Você no Mastro) Day, um evento nacional anual reconhecido como um momento para a oração liderada por estudantes. "Estamos ao lado de nossa comunidade em apoio a Baylee", acrescentou o distrito escolar.

Os estudantes da Palatka Jr-Sr High School foram convidados a usar verde na quinta-feira "para mostrar o apoio contínuo a ela e sua família", de acordo com um post no Facebook da escola e pelo levantamento da People.

Big tests this morning. Please pray between 8:15-10:00❤️ We love you, Baylee Holbrook Posted by Sheena Bass on Thursday, September 28, 2023

Homenagem

Na noite de quarta-feira, centenas de pessoas se reuniram no ginásio da escola para uma vigília em oração por Baylee, de acordo com o First Coast News.

"É uma ocorrência muito rara, verdadeiramente, não é algo que você vê e ouve muito", disse o amigo da família Willie McKinnon à emissora. "Você vê acidentes de carro, vê todas essas outras coisas, mas isso é algo raro."

A Igreja Batista da Trindade anunciou que todos os eventos esportivos foram cancelados na quinta-feira à noite, acrescentando: "Estamos orando pela família Holbrook e refletindo e compartilhando também."

O ataque de raio ocorreu em meio a dias de aumento de raios na área, informou o gabinete do xerife na quarta-feira. "Queremos lembrar nossa comunidade de que a previsão prevê vários dias de aumento de chuvas, trovoadas e raios", disse o departamento. "As tempestades podem chegar rapidamente, e raios podem atingir até 16 quilômetros de distância de qualquer precipitação."