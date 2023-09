Homem atingido na cabeça ao defender irmã de ex-namorado armado com espada samurai

Um ataque chocante aconteceu na cidade de Chattanooga, Tennessee (EUA), quando um homem corajoso defendeu sua irmã das ameaças de seu ex-namorado armado com uma espada samurai. Os detalhes do incidente, ocorrido em 17 de setembro, foram divulgados por fontes policiais e testemunhas oculares apenas nesta semana.

De acordo com informações do RadarOnline.com, David J. Smith, de 43 anos, chegou à residência de sua ex-namorada em Chattanooga e a acusou de estar envolvida com outros homens, conforme relatado pelo Front Page Detectives.

Imagem: Cadeia do Condado de Hamilton

A mulher, ao relatar o incidente à polícia, alegou que Smith estava sob efeito de álcool e possuía histórico de comportamento violento. Smith saiu da casa temporariamente, mas retornou pouco tempo depois, supostamente armado com uma espada samurai, de acordo com informações do WTVC.

Os documentos judiciais afirmam que "o Sr. Smith agarrou-a pelo pescoço" e ameaçou que "se ela não ficasse com ele, então não ficaria com mais ninguém."

Desesperada, a mulher pediu socorro, e seu irmão, Trevor Bennett, prontamente apareceu com uma arma, ordenando que Smith soltasse sua irmã. O filho pequeno da mulher também ouviu a briga e correu para verificar o que estava acontecendo.

A polícia interrogou a criança, que alegou que Bennett empurrou Smith para fora da casa e parou para ajudar sua mãe. Documentos judiciais indicam que a criança teria dito: "Quando ele chegou lá fora, viu David [Smith] deitado de costas, a poucos metros de distância, atirar em Trevor [Bennett] na cabeça, enquanto ele estava em pé sobre ele."

Smith então fugiu da cena, afirmaram as autoridades. Quando a polícia chegou, encontraram Bennett na entrada da residência, e ele foi levado às pressas para um hospital próximo.

Em 18 de setembro, a polícia conseguiu localizar e prender Smith, acusando-o de tentativa de homicídio, duas acusações de agressão agravada e invasão agravada, segundo informações das autoridades.

O pai de Trevor, Tracy Bennett, relatou que seu filho está se recuperando após cirurgia, mas os médicos afirmam que uma recuperação completa pode levar até um ano.

Este incidente chocante destaca a importância da intervenção rápida e corajosa de membros da família em situações de perigo, enquanto as autoridades continuam investigando os detalhes do caso em Chattanooga.