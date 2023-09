Gabbi Tuft: A primeira estrela transgênero da WWE e sua emocionante jornada de identidade

No início de 2021, Gabbi Tuft, ex-lutadora da WWE, fez um anúncio marcante que repercutiu em todo o mundo e principalmente aos participantes do wrestling: ela revelou ser uma mulher transgênero. Com imagens de seu antes e depois da transição, Gabbi quebrou barreiras e se tornou um símbolo de coragem e autenticidade.

Almost 10 years in between these photos and 3 years of transitioning. #trans #transisbeautiful #transgender #transwoman Posted by Gabbi Alon Tuft on Friday, September 22, 2023

A transformação

Gabbi Tuft, uma americana de 44 anos, tornou-se a primeira estrela transgênero da WWE, a maior liga de wrestling do mundo. Ela compartilhou sua jornada de transição e as notáveis mudanças em sua vida e corpo. Quando Gabbi começou sua jornada, pesava 127kg e tinha apenas 6% de gordura corporal. Ela destacou as muitas tentativas e erros que enfrentou para alcançar o corpo feminino que sempre desejou.

Then vs now - swipe 👈🏻 - 2010 vs July 2023 - 🤯 - #trans #transgender #transisbeautiful #wwe #smackdown #raw Posted by Gabbi Alon Tuft on Friday, August 4, 2023

Entre 2008 e 2012, Gabbi teve uma carreira brilhante. Lutou sob o nome de Tyler Reks, ganhando destaque em diversos programas e ligas da WWE, como o Smackdown, o Raw e até mesmo a Wrestlemania. Sua presença e habilidades no ringue a tornaram uma figura conhecida entre os fãs do wrestling.

A transição de Gabbi Tuft foi única devido ao seu porte físico, que a fez se destacar no mundo do wrestling. Ela brincou, dizendo que, em seu auge, parecia um cruzamento entre Ragnar Lothbrok da série "Vikings" e O Montanha de "Game of Thrones". Essa peculiaridade apresentou desafios únicos em sua jornada de transição, mas Gabbi enfrentou essas dificuldades com determinação.

This one was hard for me…but I promised you transparency at every step of my journey. - For the past two weeks I’ve been... Posted by Gabbi Alon Tuft on Sunday, July 11, 2021

Gabbi compartilhou que, desde a infância, ela se identificava com o gênero feminino, chegando a vestir as roupas de sua mãe em segredo. No entanto, foi durante a pandemia que ela teve tempo para refletir profundamente sobre sua identidade de gênero e tomar a decisão de fazer a transição.

Além disso, Gabbi é casada com Priscilla e, após se aposentar do wrestling, fundou a empresa de fitness Body Spartan em parceria com sua esposa. A empresa tem como objetivo promover transformações positivas no corpo, mente e espírito de homens e mulheres por meio de exercícios em vídeo direcionados, programas nutricionais e sessões motivacionais.

A jornada de Gabbi Tuft é uma inspiração para muitos, destacando a importância da autenticidade, do apoio da família e da resiliência ao enfrentar desafios únicos em busca da verdadeira identidade.