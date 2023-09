‘Apito da morte’: um dos sons mais assustadores da humanidade é recriado por engenheiro

Um antigo artefato asteca foi recriado por cientistas e engenheiros com o auxílio de uma impressora 3D. Conhecido como ‘o Apito da Morte’, o objeto foi descoberto na mão de um esqueleto sem cabeça desenterrado no ano de 1999, no México.

Segundo informações do O Globo, o objeto em questão é possível de emitir um dos sons mais assustadores da humanidade.

Para especialistas, o objeto em questão pode ter sido utilizado antes da realização de cerimônias de sacrifício para o deus do vento, Ehecatl. A descoberta foi realizada no ano de 1999, em um sítio arqueológico.

O responsável pela reprodução do objeto foi o engenheiro James Orgill, que utilizou uma impressora 3D para imprimir o objeto, que é completamente funcional.

Som assustador

Na época de sua descoberta, arqueólogos e estudiosos não deram muita atenção ao objeto que, inicialmente, foi tratado até mesmo como um brinquedo.

No entanto, após 15 anos, um cientista se assustou ao decidir soprar um orifício localizado na parte superior do item, deixando os demais presentes no local arrepiados, uma vez que o som emitido pelo objeto é similar a um grito humano.

Com a descobertas, novas teorias sobre o uso do objeto foram desenvolvidas e seguem sendo estudadas.

Leia também: Homem mente para os pais sobre fazer faculdade e chega a forjar a formatura

Enquanto alguns pesquisadores afirmam que o apito era utilizado em sacrifícios aos Deuses, outros dizem que ele poderia ser utilizado na tentativa de ajudar a guiar as almas para o além quando fossem sacrificadas.

Uma terceira teoria afirma que o objeto em questão era um dispositivo para afastar espíritos malignos.

Classificado como um dos sons mais assustadores do mundo, o apito da morte imita a laringe humana. Após a primeira reprodução, feita com sucesso, uma série de tamanhos e formatos do apito da morte passou a ser produzida e comercializada, chamando atenção especificamente entre técnicos de som que utilizam o apito para produções de áudio e vídeo.