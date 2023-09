Vlogger faz encomenda no McDonald's e hambúrguer vem com aparente mordida

Um vlogger de comida ficou surpreso ao desembalar seu hambúrguer do McDonald's e afirmar que "alguém já deu uma mordida" nele, com um pedaço do tamanho da boca faltando.

Julian Seager, um ator e YouTuber, ficou chocado depois de encomendar um hambúrguer do McDonald's para uma análise, apenas para descobrir que aparentemente faltava uma mordida.

Ele havia comprado um Quarter Pounder e um Fillet-O-Fish em sua filial local do McDonald's em Pool, perto de Camborne (Inglaterra), para um vídeo em seu canal Hairy Foody Guy e o recebeu através do serviço McDelivery.

Julian primeiro devorou o Fillet-O-Fish antes de abrir o Quarter Pounder com cebolas extras, mostarda e picles, apenas para encontrar o hambúrguer faltando um pedaço. Julian admite que a parte que falta poderia ter caído, mas acrescentou que a peça ausente tinha uma forma suspeita de mordida.

Julian disse: "Tenho um canal no YouTube onde faço análises de comida e, quando pedi um delivery do McDonald's, me enviaram um hambúrguer que parecia suspeitosamente ter sido mordido. Entrei em contato com o serviço de atendimento ao cliente do McDonald's e eles pediram provas fotográficas, então enviei as fotos. Apoio negócios locais em Cornwall e ainda comi o hambúrguer, pois o canal é conduzido com senso de humor. No entanto, achei que tinha o dever de relatar isso. O McDonald's levou a sério e está revisando as imagens das câmeras de segurança para entender o que aconteceu".

"Não quis colocar ninguém em apuros e não sabia que eles tinham câmeras de segurança monitorando a equipe. É bem desagradável se um funcionário estiver mordendo hambúrgueres por diversão. Espero que não seja nada suspeito, mas mesmo assim não deveria ter sido servido com uma forma de mordida e uma peça faltando que nem estava na caixa".

"Todo o incidente está no vídeo, pois desembrulhei tudo em uma tomada única, sem edições. Até mostrei para minha parceira, que ficou chocada, mas continuei com a análise. Fui justo no vídeo e não gostaria de punir a equipe e a franquia pelas ações de um indivíduo."

Durante o vídeo, Julian desembrulha o hambúrguer e diz "alguém está brincando comigo". Ele acrescentou: "Alguém deu uma mordida. Bem, você viu aqui. Uma grande parte do meu hambúrguer está realmente faltando. Sim, tudo bem, poderia ter caído, mas eles poderiam tê-la incluído para que não parecesse uma mordida?"

"Isso parece bem suspeito (segurando o hambúrguer para a câmera), veja onde está faltando? Isso realmente não é apetitoso, não é?". Julian então diz "é tudo diversão aqui" e continua a comer e aproveitar o hambúrguer. Ele conclui: "Não acredito que tenham mordido, mas o hambúrguer não era circular, certo? Definitivamente, tem a forma de uma boca, mas o queijo a cobriu. Mesmo assim, não deveriam tê-lo servido se não estivesse completo? parecia nojento."

David Wynne, proprietário de 13 restaurantes em Plymouth e Cornwall, relatou ao CornwallLive que "a qualidade dos alimentos é de extrema importância para nós e enfatizamos muito o controle de qualidade, seguindo rigorosos padrões para evitar quaisquer imperfeições. Gostaríamos de pedir desculpas a este cliente por sua experiência, e entendemos que eles entraram em contato com nossa equipe de atendimento ao cliente e que o problema foi resolvido." Suspeita-se que a 'mordida' possa ter ocorrido durante o preparo da carne no grill, de acordo com Mirror.