Veneno de aranha-banana pode superar Viagra, indicam pesquisadores

Pesquisadores da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) estão explorando o veneno da aranha-bananeira para criar um gel inovador que promete superar o Viagra no combate à disfunção erétil.

A aranha-banana é conhecida por sua venenosa picada, que causa desde perda de controle muscular até priapismo, ereções prolongadas. Os cientistas identificaram o composto PnPP-19 no veneno, que, em estudos, demonstrou induzir o relaxamento do tecido esponjoso nos órgãos sexuais, aumentando o fluxo sanguíneo e resultando em ereções.

Alternativa Segura e Eficaz

O estudo, publicado no "Journal of Sexual Medicine", destaca uma versão sintética do PnPP-19 que não apresenta toxicidade. Testes com roedores mostraram que a droga, administrada por injeção ou gel tópico, foi segura e mais eficaz do que o sildenafil (Viagra), especialmente em casos de hipertensão e diabetes, nos quais o sildenafil não é recomendado.

Os cientistas ressaltam a possibilidade de aplicação tópica do gel, proporcionando uma alternativa conveniente. Embora o gel tenha apresentado baixa permeabilidade, os resultados sugerem que o PnPP-19 pode oferecer uma solução eficaz para homens que não responderam a tratamentos convencionais.

Aranha banana Imagem:We-Vibe Toys

Contribuição Valiosa

O estudo enfatiza a segurança e eficácia do composto, inclusive em condições de saúde desafiadoras. A pesquisa com o PnPP-19 oferece esperança para uma maior variedade de pacientes e destaca o potencial do veneno da aranha-banana como fonte de inovação na medicina sexual.