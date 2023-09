Ursinho Pooh e amigos: desvendando os significados ocultos das personalidades

Alan Alexander Milne, mais conhecido como AA Milne, presenteou o mundo com "Ursinho Pooh" em 1926, uma história destinada a ensinar crianças sobre amor, perdão, paciência, confiança e aceitação. Entretanto, os personagens amados dos livros têm sido associados a condições como ansiedade, transtorno de déficit de atenção, depressão, transtorno obsessivo-compulsivo e até mesmo esquizofrenia, segundo o DailyMail.

Em 2000, a pediatra e Ph.D. Sarah Shea e sua equipe lançaram um artigo intitulado "Patologia no Bosque dos Cem Acres: uma perspectiva neurodesenvolvimental sobre A.A. Milne". Eles propuseram que cada um dos personagens de "Winnie the Pooh" exibisse sintomas de diferentes distúrbios mentais.

De acordo com os professores, sete condições claras são exibidas em "Pooh", incluindo ansiedade, depressão, transtorno obsessivo-compulsivo e esquizofrenia. O relatório diz: "Em algum lugar no topo do Bosque dos Cem Acres, um menininho e seu urso brincam. À primeira vista, é um mundo inocente, mas, após um exame mais detalhado por nosso grupo de especialistas, encontramos uma floresta onde problemas neurodesenvolvimentais e psicossociais passam despercebidos e sem tratamento."

No entanto, muitos discordam que o autor tenha dado intencionalmente aos personagens essas condições, pois ele faleceu em 1956, e o termo "transtornos de aprendizagem" só foi introduzido em 1963, enquanto o diagnóstico comum de TDAH só surgiu na década de 1990.

Mas outros argumentam que o autor pode não ter conscientemente ligado cada personagem a um tipo conhecido de distúrbio, mas sim pode ter reconhecido que algumas crianças têm problemas específicos, e que os personagens de "Winnie the Pooh" podem ter sido baseados nessas observações de forma não intencional.

Pooh: TDAH

Segundo o jornal, Pooh pode sofrer de transtorno do déficit de atenção, também conhecido como TDAH. Os pediatras explicaram que Pooh "facilmente se perde em seu próprio mundo e perde o controle do que está fazendo" devido à sua "curta atenção".

Além disso, afirmaram que pessoas como Pooh às vezes desenvolvem "fixações obsessivas" - como o personagem faz com o mel, por exemplo. Eles também notaram que a perseveração de Pooh com comida e seu comportamento repetitivo de contar levantam a possibilidade de Transtorno Obsessivo-Compulsivo (TOC).

Piglet: Ansiedade

De acordo com o jornal, Piglet pode sofrer de um "Transtorno de Ansiedade Generalizada". Ele explicou que o adorável porquinho deveria ter sido avaliado e diagnosticado apropriadamente quando jovem, e deveria ter recebido medicação que o ajudasse.

O teste de Patologia de Pooh, criado por IDRlabs.com, disse que Piglet passa a maior parte do tempo "preocupado excessivamente" com uma "grande quantidade de coisas" e "acha difícil controlar" seus medos.

Eeyore: Depressão

O teste afirmou que aqueles que se relacionam com Eeyore podem sofrer de transtorno depressivo persistente. Os pediatras admitem que não sabem se algum trauma inicial contribuiu para seu negativismo crônico e baixa energia. O pobre burro luta com humor cronicamente baixo e sentimentos de desesperança. Os pediatras explicaram que Eeyore se beneficiaria de um antidepressivo, talvez combinado com terapia individual.

Rabbit: TOC

De acordo com o Teste de Patologia de Pooh, Rabbit pode sofrer de Transtorno Obsessivo-Compulsivo, também conhecido como TOC. O teste observou que o personagem "tem impulsos recorrentes e persistentes de que tudo deve ser perfeito." "Ele também é marcado por comportamentos compulsivos e repetitivos, como ordenar e verificar coisas," acrescentou.

Tigger: TDAH

Os patologistas sugeriram que Tigger tem um padrão recorrente de comportamentos de risco. Disseram que sua hiperatividade e impulsividade sugeririam que ele pode precisar de medicação estimulante. Enquanto o teste de Patologia de Pooh disse que ele pode sofrer de Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade, também conhecido como TDAH. Os resultados do teste explicaram que Tigger está "sempre pulando" e muitas vezes "fica excessivamente excitado". Ele também tem dificuldade em "prestar atenção em uma coisa por muito tempo."

Roo: Autismo

O teste de Patologia de Pooh afirmou que aqueles que receberam Roo como resultado podem ter autismo. Descreveu o bebê canguru como "mentalmente fechado", observando que ele "não tem consciência do que está acontecendo ao seu redor."

"Ele não percebe pistas sociais e subtextos. Ele alterna entre comportamentos excessivamente entusiasmados e imprudentes, por um lado, e sentar impassivelmente na bolsa de sua mãe, por outro", escreveu.

Enquanto os patologistas observaram no jornal que estão preocupados com o fato de o amigo mais próximo de Roo ser Tigger, que não é um bom modelo a seguir e frequentemente o coloca em apuros.