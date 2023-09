Treinador de cães revela as 3 raças que ele nunca teria

Se você está pensando em ter um desses cães, pode estar indo pelo caminho errado. Garret Wing, o fundador da American Standard Dog Training, com sede na Flórida (EUA), compartilhou as três raças de cães que ele pessoalmente evitaria como treinador de cães profissional - e algumas delas podem surpreender você.

"Começando com o número 1, o pastor da Ásia Central, também conhecido como alabai", diz Wing em um TikTok que já teve mais de 25 milhões de visualizações desde que foi postado, em julho. "Os machos podem ter mais de 170 libras, e eles são ótimos guardiões de rebanhos, mas o problema é que eu não tenho nenhum rebanho", continuou.

Wing, que tem mais de 20 anos de experiência no treinamento de cães para a aplicação da lei, acrescentou que se você tiver gado em casa, esse cachorro pode ser bom para "ajudar a proteger o rebanho".

Experiências

Ele também diz que não teria um bloodhound. "Os machos podem chegar a 110 libras", explicou. "Mas não é o tamanho que me preocupa, é a pele oleosa deles." Ele acrescentou: "Essa pele oleosa faz com que eles cheirem pior do que qualquer outro cão. Não importa quantos banhos você dê neles, eles simplesmente têm um cheiro que é difícil de eliminar."

De acordo com o Wag Walking, a pelagem dos bloodhounds não retém sujeira, o que pode torná-los propensos a odores.

E a terceira raça de cão que Wing não gostaria de ter como companheiro é o chihuahua. "Se eu precisasse de um demônio de 3 libras do submundo que não servisse para nada além de sentar no meu colo e morder qualquer coisa que chegasse a 3 pés de mim, eu pegaria um chihuahua, mas passo essa", confessou.

Concordância

Wing comenta que algumas pessoas concordaram que não gostam dessas raças. "Sim, o número 3 é um passo difícil", escreveu alguém, referindo-se ao chihuahua. "O número 3 explicado da melhor maneira possível", riu outro.

Muitos usuários do TikTok, no entanto, defenderam o chihuahua, afirmando que a descrição de Wing era injusta. "Os chihuahuas são doces, as pessoas simplesmente não respeitam seus limites porque são pequenos e perdem a confiança em seus donos", escreveu um fã. Outro acrescentou: "Haha, eu amo meu chihuahua, e ela é a mascote de nossa turma em minha pré-escola! Você só precisa socializá-los."

O vídeo de Wing vem apenas alguns meses depois que o buldogue francês se tornou a raça de cães mais popular nos EUA, derrubando o Labrador Retriever de sua posição de topo na lista de raças puras do American Kennel Club após três décadas. "Eles são cães pequenos, cômicos, amigáveis e amorosos", disse Patty Sosa, porta-voz do French Bull Dog Club of America, na época. "Eles oferecem muito em um pacote pequeno."