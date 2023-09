Tratador é morto por leão ao tentar atraí-lo de volta para caverna com comida

Um experiente tratador de animais perdeu a vida de forma trágica ao ser atacado por um leão enquanto tentava atraí-lo de volta à sua caverna para alimentação. Kenichi Kato, de 53 anos, estava alimentando o grande felino no Tohoku Safari Park (Japão) quando parece ter esquecido de trancar a porta da jaula que separava o homem da fera. Ele foi encontrado com ferimentos graves no pescoço, onde o leão o havia agarrado com suas poderosas mandíbulas. Embora tenha sido levado às pressas para o hospital, Kato não resistiu aos ferimentos.

Kato havia trabalhado no popular zoológico na região de Fukushima por 27 anos. Até o momento, não se sabe como ocorreu o erro que levou à sua trágica morte. Um porta-voz do zoológico declarou: "O procedimento padrão é abrir a porta, colocar a comida e, em seguida, fechar e trancar a porta. Pedimos profundas desculpas à família do Sr. Kato. Levamos isso extremamente a sério e tomaremos medidas para evitar acidentes semelhantes".

O zoológico permanecerá fechado nos próximos dias devido à tragédia.

No ano passado, um tratador em um zoológico privado foi morto por um tigre ao tentar acariciá-lo durante a alimentação. Imagens horríveis do ataque, ocorrido em Periban, no oeste do México, mostraram o tratador chamando o grande felino para se aproximar de uma cerca de tela de corrente.

No entanto, ao começar a acariciar o pescoço do tigre, o humor do animal mudou, e ele cravou suas garras na mão direita do tratador. Enquanto o tratador, identificado como Jose de Jesus, de 23 anos, gritava de dor, o tigre puxava sua mão em direção às suas mandíbulas e dentes afiados.

Leao-Frank-Michler

Imagem: Frank Michler / Pexels

Imagens chocantes

Em um segundo vídeo chocante, é possível ver uma grande poça de sangue no chão. De Jesus foi levado ao hospital, mas recusou a amputação da mão ferida. Médicos relataram que complicações surgiram, e De Jesus, que era diabético, faleceu de um ataque cardíaco.

As imagens perturbadoras foram divulgadas pelo proprietário dos animais, que os mantinha em um zoológico privado, para mostrar que o tratador havia sido negligente. O dono do tigre afirmou que havia pago as contas médicas de De Jesus e acrescentou que tinha todas as licenças necessárias.

A mídia local informou, inclusive ao The Mirror, que estava sendo verificado se o dono dos tigres tinha permissão do Ministério do Meio Ambiente e Recursos Naturais (Semarnat) para manter os animais. Foi relatado que ele também mantém um leão e um crocodilo no mesmo local.