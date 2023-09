Tragédia no México: Seis jovens encontrados mortos e um sobrevivente após sequestro

Na última quarta-feira (27/9), uma tragédia abalou o México, quando os corpos de seis jovens foram descobertos em uma fazenda remota no estado de Zacatecas, no centro-norte do País. Este sombrio desfecho ocorreu após o sequestro de sete adolescentes durante um fim de semana em família.

O único sobrevivente, um jovem gravemente ferido na cabeça, está atualmente hospitalizado em estado estável, de acordo com as informações divulgadas pelos promotores locais. Embora as autoridades ainda não tenham identificado as vítimas, uma fonte do governo, que preferiu não ser identificada, confirmou que os corpos pertencem aos sete adolescentes que haviam desaparecido no início deste mês.

Os jovens, com idades entre 14 e 18 anos, estavam desfrutando de um fim de semana em família em uma fazenda em Zacatecas quando homens armados invadiram a residência por volta das 4h de domingo, de acordo com o jornal espanhol El País.

Esse ato chocante desencadeou uma operação de busca massiva, envolvendo 300 soldados da Secretaria de Defesa Nacional, da Guarda Nacional e policiais de Villanueva, o município onde o sequestro ocorreu.

Os parentes das vítimas têm protestado veementemente durante toda a semana, bloqueando a rodovia Zacatecas-Malpaso e clamando por respostas das autoridades. "Queremos eles vivos", gritou uma das mães durante os protestos, refletindo a angústia e a incerteza que assolam as famílias.

Até o momento, a motivação por trás desses sequestros brutais não foi revelada pelas autoridades, mas há especulações de que possa estar relacionada a gangues criminosas violentas. Zacatecas é conhecido por ser um dos estados mais afetados pela violência no México, com gangues rivais disputando rotas de contrabando lucrativas.

A tragédia não é um incidente isolado na região. Em agosto, cinco jovens no estado vizinho de Jalisco foram brutalmente assassinados por um cartel de drogas mexicano. A violência, que incluiu decapitação, chocou o país e ressalta a urgente necessidade de enfrentar o problema crescente da criminalidade no México.

Diego Rodrígrez Vidales - 17 anos/Imagem: Instagram

Sergio Yobani Acevedo Rodriguez - 18 anos/Imagem: Instagram

Héctor Alejandro Saucedo Acevedo - 17 Anos/Imagem: Instagram

Oscar Ernesto Rojas Alvarado - 15 Anos/Imagem: Instagram

Jorge Alberto Rene Ocon Acevedo - 14 Anos/Imagem: Instagram

Gumaro Santacruz Carrillo - 18 Anos/Imagem: Instagram