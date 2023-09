Soldado do Exército morto após treino extenuante: Polícia investiga

O soldado Nabin Thapa perdeu a vida em circunstâncias chocantes durante um treinamento rigoroso no Centro de Treinamento Driffield, em East Yorkshire (Inglaterra), deixando a polícia com a difícil tarefa de investigar o incidente. Thapa, de 35 anos, integrante do Royal Logistics Corps (RLC), desmaiou e faleceu após um exercício extenuante no dia 21/9. O incidente ocorreu quando instrutores supostamente acrescentaram exercícios adicionais ao programa, levando o soldado ao colapso.

Nabin-Thapa

Imagem: Linkedin

Segundo relatos, Thapa e seus colegas foram submetidos a uma intensa série de marchas e exercícios de tiro, resultando em um treinamento extremamente desgastante. Um informante disse ao Mail Online que "Thapa desmaiou depois que os instrutores decidiram bater em todos, mesmo que os exercícios deveriam ter sido concluídos. Todos nós fizemos ataques extras e exercícios de tiro. Foi brutal. É por isso que a polícia está envolvida."

A investigação sobre a morte de Thapa foi repassada para a polícia local de Humberside, enquanto o Ministério da Defesa também está envolvido no processo. Este incidente ocorre apenas um dia após a trágica morte do soldado Adam Brocklehurst, do Batalhão de Apoio ao Centro de Treinamento de Infantaria, em Sennybridge, no País de Gales, em 20/9.

De acordo com dados do Ministério da Defesa, desde o ano 2000, aproximadamente 158 soldados perderam a vida em ou após exercícios de treinamento, representando 5% de todas as mortes militares durante esse período. A grande maioria dessas mortes (118) foi relacionada a ferimentos, embora condições de saúde tenham sido a principal causa de morte entre o pessoal territorial do Exército.

O Exército enfrentou críticas significativas em 2013, após a morte de reservistas do SAS durante uma marcha extenuante no País de Gales, em condições climáticas extremas.

A Tenente-Coronel Jen Lockett, Comandante do 6º Regimento, lamentou a perda de Thapa, elogiando seu comprometimento e dedicação. Um porta-voz do Exército britânico confirmou a morte de Thapa e pediu respeito à privacidade da família neste momento difícil.

Enquanto a polícia continua a investigar as circunstâncias da morte de Nabin Thapa, a tristeza e a preocupação com a segurança nos treinamentos militares pairam sobre essa tragédia.