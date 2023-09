Sino da vitória: jovem que tratava câncer raro e comemora cura após vaquinha

Aos 18 anos, Maria Clara Dias irradia felicidade! Conforme noticiado pelo Só Notícia Boa, na última quinta-feira, a jovem que enfrentou um raro câncer na perna celebrou sua vitória contra a doença. Afetuosamente chamada de Clarinha por todos, ela recebeu apoio por meio de uma campanha no Só Vaquinha Boa para custear seu tratamento e está profundamente agradecida por toda ajuda recebida.

Clara afirma que este é um dos momentos mais alegres de sua vida. O osteossarcoma foi diagnosticado em 2020, levando Maria Clara e sua mãe a deixarem o Maranhão, sua terra natal, e se mudarem para Fortaleza, onde ela recebeu tratamento no Hospital Peter Pan. Hoje, juntas, mãe e filha tocaram o sino da vitória.

“Eu sempre disse ao sino: um dia eu o tocarei. E esse dia finalmente chegou”, compartilhou Clara emocionada ao Só Notícia Boa. Tocar o sino simboliza a cura para pacientes oncológicos e o início de uma nova fase na vida.

O diagnóstico do câncer de Clara veio em 2020. No mesmo ano, ela passou por uma cirurgia para tentar preservar a perna. No entanto, após 1 ano e 9 meses, devido às fortes dores, os médicos recomendaram a amputação.

“As dores e o inchaço na perna direita começaram. Após alguns exames, descobri que estava com osteossarcoma na fíbula direita. Fiquei profundamente triste, e minha mãe estava desesperada”.

Atualmente, Clara reside com sua mãe, dona Etiene, e ambas dependem apenas do Benefício de Prestação Continuada (BPC) para sobreviverem. Passam a maior parte do tempo no hospital, o que impossibilita a mãe de trabalhar.

Em colaboração com o Só Vaquinha Boa, foram lançadas duas campanhas para arrecadar fundos para Maria Clara. A primeira, em março, tinha como objetivo comprar uma prótese para a jovem. Recentemente, ela conseguiu realizar esse sonho.

A segunda campanha foi iniciada em agosto, com o propósito de auxiliar Clara a continuar seu tratamento. Com os recursos obtidos, ela pôde continuar as sessões de quimioterapia até finalmente receber o diagnóstico de remissão do tumor.

Clara e dona Etiene tocaram o sino juntas, seus sorrisos refletindo a recuperação milagrosa da jovem. Em um vídeo emocionante compartilhado no Instagram, Clara expressou seus sentimentos sobre o momento.

“Campeã, vencedora! É assim que me sinto hoje, neste dia tão especial e abençoado por Deus. Eu sempre disse ao sino: um dia eu o tocarei. E finalmente esse dia chegou. Sou profundamente grata a Deus por essa dádiva, por minha cura, por ter me libertado dessa doença devastadora. Com fé Nele, sei que ela nunca mais voltará. Também sou grata a minha mãe, que esteve sempre ao meu lado, e à equipe médica que me acompanhou nesta jornada. O Senhor é maravilhoso”, escreveu Clara.”

