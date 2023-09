Professor é afastado após incidente com motorista e uso de linguagem homofóbica

A homophobic man on Long Island threatens to rape someone during a road rage incident pic.twitter.com/d3eL5gXK41 — Fifty Shades of Whey (@davenewworld_2) September 23, 2023

Um professor de uma escola de ensino médio no Queens (EUA) foi realocado a novas funções longe dos alunos após se envolver em um incidente chocante em Long Island. Juan Ynoa, também treinador de um time de beisebol juvenil, estava em seu próprio carro quando protagonizou um ataque de linguagem homofóbica e ameaçou um motorista. O incidente foi registrado em vídeo e compartilhado online.

O episódio ocorreu em 5/9, quando Ynoa se envolveu em uma discussão com Matthew Kevelson, o motorista que conseguiu gravar parte da confrontação. Nas imagens, Ynoa proferiu palavras de ódio, chamando Kevelson de nomes homofóbicos e fazendo ameaças de estupro. Ele também proferiu insultos e advertiu o motorista, afirmando que ele estava mexendo com a pessoa errada.

Uma mulher que estava no carro de Ynoa pode ser vista rindo durante o incidente de raiva na estrada em Wantagh.

Consequências

O Departamento de Educação tomou conhecimento do vídeo e imediatamente realocou Juan Ynoa a novas funções longe dos alunos, conforme relatado por um porta-voz à NBC 4. Até o momento, o DOE não emitiu um comentário oficial sobre o incidente.

Além disso, o time de beisebol juvenil ao qual Ynoa estava associado, o New York Longhorns, condenou veementemente o ocorrido. Embora a organização não tenha mencionado o nome de Ynoa, ela informou que o membro da equipe envolvido no incidente foi expulso.

Em um comunicado no Facebook, os Longhorns destacaram que as ações e palavras do ex-membro não condizem com os valores fundamentais e a missão da equipe, que visa proporcionar um ambiente positivo e de apoio para o desenvolvimento de jovens jogadores, tanto dentro quanto fora do campo.

Motivação

As circunstâncias que levaram ao confronto ainda não estão claras. No entanto, Matthew Kevelson, que registrou o vídeo, afirmou que o incidente começou depois que Ynoa fez uma manobra perigosa cortando três faixas de tráfego, o que levou Kevelson a buzinar. Kevelson compartilhou o vídeo online como forma de proteção, temendo possíveis retaliações de Ynoa após fotografar a placa de seu veículo.

"Esse homem está envolvido com crianças", disse Kevelson à NBC 4. "Se ele é um treinador, um professor na comunidade, um líder, ele não pode se comportar assim em público", desabafou ao NYPost.