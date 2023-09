Pastor é preso pelo FBI por produzir pornografia infantil

Um pastor da região de Long Island (EUA) foi detido e acusado de produzir pornografia infantil, conforme anunciado pelo FBI na última quinta-feira (28/9). Jose Saez Jr. está sob custódia das autoridades após uma denúncia online à Força-Tarefa de Exploração Infantil de Long Island, ligada ao FBI, que o acusou de envolvimento sexual com crianças, informou o escritório da agência em Nova York ao New York Post.

Descoberta chocante

Durante a execução de um mandado de busca, as autoridades vasculharam o telefone de Saez, onde encontraram 15 vídeos contendo pornografia infantil em uma conversa salva no aplicativo Telegram, de acordo com as acusações criminais. Entre esses vídeos, havia evidências perturbadoras de um menino de 16 anos praticando atos sexuais.

Saez, que é pai de três filhos pequenos, admitiu aos policiais que estava ciente de que o menor envolvido era um estudante do ensino médio. Ele teria solicitado ao adolescente que lhe enviasse os vídeos, salvando-os e compartilhando-os com pelo menos outras dez pessoas, como alegam as autoridades.

De forma chocante, Saez também admitiu ter se envolvido em condutas semelhantes com outros menores, lamentando não conseguir parar. O pastor acusado liderava a Igreja Iglesia Cristiana Alumbrando El Camino, conforme relatado pelo News12.

Em um comunicado, James Smith, diretor assistente encarregado do FBI de Nova York, destacou a gravidade do caso: "A produção de pornografia infantil é um dos crimes mais horrendos com os quais lidamos em nossa sociedade. É ainda mais preocupante quando o crime é alegadamente cometido por um líder num local de culto local."

Este caso alarmante ressalta a importância da vigilância online e da atuação das autoridades para proteger as crianças contra abusos. As investigações continuam, visando levar os responsáveis por esses atos terríveis à justiça.