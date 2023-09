Noiva decide banir a cunhada de sua festa de casamento por conta da aparência da mulher

Uma noiva viu seu relato viralizar depois que suas “determinações” para as madrinhas foram “além do esperado”. Segundo o The Mirror, a noiva em questão enviou seu relato ao Pressed Podcast, da BBC, que foi o responsável por divulgar toda a situação.

Conforme o texto enviado pela noiva, um de seus maiores problemas é a presença de sua cunhada como uma das madrinhas da celebração. No entanto, sua decisão já está causando uma série de problemas com o noivo e a família dele.

“Meu noivo quer que sua irmã seja uma das madrinhas, mas ela não se encaixa na estética que eu quero para as madrinhas do meu casamento”, revela a noiva.

Seguindo com seu raciocínio a noiva conta: “Eu e minhas amigas que serão madrinhas somos ‘gostosas’, e a irmã dele passa longe disso. Além de tudo, quero que todos os cabelos sejam penteados para trás sem tranças ou mechas, e se você usa seu cabelo natura, vaio precisar usar uma peruca para conseguir chegar no visual que eu quero”.

E ainda tinha mais

Enquanto as apresentadoras seguiam com o relato da noiva, as coisas pareciam ficar ainda piores e mais densas.

Explicando sobre os vestidos, a mulher conta que quer as madrinhas em um modelo justo na parte superior e que seja fluido na parte da saia, algo que, segundo ela, não vai combinar em nada com o corpo da irmã de seu noivo.

“Ela não tem o estilo para isso, o cabelo para isso e muito menos o corpo para isso. Como posso justificar minha decisão para o meu noivo sem ofender ele e sua família? Este será meu único casamento”, revela.

No entanto, as pessoas que assistiram ao relato, publicado no TikTok, estão em dúvida sobre este ser realmente o único casamento da mulher.

“Não sou nem contra o fato de sua cunhada não ser madrinha, mas o seu raciocínio sobre os motivos para isso é péssimo”, comentou uma pessoa.

“Resumindo, você não a quer como madrinha por causa da aparência dela”, explicou outra.

Alguns comentaristas mais certeiros afirmaram que por mais que a noiva queira que este seja seu único casamento, pode não ser o único do noivo se ela continuar a agir desta forma.