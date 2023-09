Christina Farley enfrentou alguns problemas ao se mudar para seu novo apartamento há dois meses em Medellín, na Colômbia. De acordo com um artigo no portal The Dodo, coisas estranhas começaram a acontecer pelo ambiente, causando receio na proprietária em relação a possíveis atividades paranormais.

“Por volta do terceiro dia, comecei a notar coisas estranhas acontecendo. Cheguei em casa um dia e todo o papel higiênico estava desenrolado, como se tivesse um gato brincando com ele. E então um porta-retratos caiu”, disse Farley ao The Dodo. “Eu senti como se estivesse sendo observada.”

Naquela noite, Farley dormiu chorando, sentindo uma presença estranha no ambiente. Apesar de seu medo, de fato havia alguém presente. No entanto, não se tratava de espírito algum.

“Alguns dias depois, eu estava sentado, trabalhando em meu laptop, e um pássaro voou e sentou-se na minha TV”, disse Farley. “No início, fiquei com muito medo. E então eu vi que ele estava sentada ali olhando para mim com curiosidade, meio que balançando a cabeça de um lado para o outro.”

Mulher pensa estar sendo assombrada em nova casa e descobre o que está por trás (Reprodução/Christina Farley)

A fim de ajudar o pássaro, Farley lhe trouxe água. Embora o pássaro tivesse partido mais tarde, ela ainda carregava a sensação de estar sendo observada. Na manhã seguinte, olhou pela janela do quarto e viu que seus sentidos estavam certos.

“Eu acordo e vejo que o pássaro está literalmente sentado no parapeito da janela”, disse Farley. “Tornou-se uma rotina diária.”

Depois daquele episódio, o pombo passou a visitar Farley diariamente sem ao menos ser convidado. “Ela se senta no parapeito e olha pela janela aberta, e então simplesmente entra voando”, disse Farley.

Embora Farley tenha mobiliado seu novo lar pensando apenas em seu conforto, o pássaro, mais tarde nomeado de Ave María, não teve dificuldades em sua adaptação.

“Seus lugares favoritos para sentar são a TV, a estante e ela é obcecada por esse ralo perto da máquina de lavar”, disse Farley. “Ela poderia literalmente passar o dia todo na minha casa.”

Mulher pensa estar sendo assombrada em nova casa e descobre o que está por trás (Reprodução/Christina Farley)

Mais tarde, Farley descobriu que o pombo já havia sido alimentado por um vizinho de baixo. No entanto, nunca havia adentrado seu lar.

“Os outros vizinhos abaixo de mim também mantêm as janelas bem abertas, mas ela não entra voando no apartamento deles. Ela só quer voar até o meu”, disse Farley. “É muito estranho que ela tenha me escolhido. Ela acabou de me encontrar. Ela entrou, viu que eu não tinha medo e que estava disposto a interagir com ela e me adotou.”

Desde então, o pombo “fantasma” se tornou um grande amigo de Farley, sendo o responsável pelo início e pelo fim de seu medo.

“Ela vem me visitar todos os dias”, disse Farley. “Ela é como minha amiguinha fiel.”