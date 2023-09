Mulher de 55 anos revela dificuldade em encontrar um grande amor e afirma receber cantadas apenas de jovens

Fran Sawyer, uma mulher de 55 anos que mora em Basingstoke, revelou que não consegue encontrar um grane amor – já que apenas os rapazes estão interessados em sua aparência viril.

A mãe de dois filhos simplesmente não consegue encontrar o homem certo. E Fran acha que sabe exatamente por que isso acontece.

Como detalhado pelo site Daily Star, a bela - que já foi modelo - afirmou que as redes sociais e os aplicativos de namoro são os culpados pela queda de encontrar o amor verdadeiro nos dias de hoje.

“Eu participei e tudo que encontrei foram jovens de 18 e 21 anos me convidando para sair”, revelou.

“As redes sociais enlouqueceram, mataram o verdadeiro romance onde você realmente deveria se apaixonar. O amor conquista tudo, na verdade, porque todos nós não queremos ficar sozinhos”.

“Tudo o que estou conseguindo são rapazes. Então pensei comigo mesmo, nas redes sociais eles não querem realmente encontrar o amor, estão apenas ‘anunciando’ suas redes sociais nos sites de namoro”.

Fran diz que recebe inúmeras mensagens no Instagram diariamente de jovens que procuram uma mulher mais velha.

Mas, a mãe solteira – com um filho de 19 anos e uma filha de 28 – não ousaria namorar jovens que são novos no cenário do namoro. Ela acha que as redes criaram uma visão idealista sobre namorar uma mulher mais velha.

Ela disse: “Acho que é só sexo, não é? Eles pensam ‘ah, a mulher mais velha sabe uma coisa ou duas’.

A mãe solteira também não tem muita sorte no outro extremo do espectro. Ela luta para encontrar um homem de sua idade, pois diz que sua aparência jovem e sua carreira de sucesso os desencorajam.

Ainda de acordo com as informações, Fran já foi casada uma vez e não desistirá de buscar o grande amor – embora seja difícil encontrar um Príncipe Encantado.

Com informações do site Daily Star