Idosa processa McDonald's após derramar café escaldante no drive-thru

No que deveria ser uma simples parada no drive-thru do McDonald's em um dia ensolarado de verão, Mable Childress, de 85 anos, enfrentou uma experiência traumática que a levou a processar o gigante do fast-food. Ela afirma que recebeu um copo de café "escaldante" com uma tampa mal colocada, resultando em queimaduras graves em seu abdômen, coxas e virilha.

Após o acidente, Childress voltou ao restaurante em busca de ajuda, mas foi ignorada e forçada a esperar por mais de uma hora antes de qualquer assistência ser oferecida. Seu advogado, Dylan Hackett, declarou: "ela é uma senhora idosa e esperou por mais de uma hora para falar com um gerente, que nunca falou com ela. Eles não lhe deram atenção? Ninguém a ajudou. Ela teve que ir para o hospital por conta própria".

pexels-robi-pastores-3714786

Agora, Childress está processando o McDonald's e um de seus franqueados em São Francisco, na Califórnia (EUA), alegando negligência e lesões causadas pelo incidente. O proprietário/franqueado do McDonald's, Peter Ou, afirmou que está revisando o processo e que seus funcionários devem cumprir rigorosos protocolos de segurança alimentar.

Documentos judiciais revelam que a xícara de café não estava "devidamente" coberta e que o café estava "escaldante". Essa não é a primeira vez que o McDonald's enfrenta um processo desse tipo. Em 1992, Stella Liebeck processou a rede depois de sofrer queimaduras de terceiro grau ao derramar café. Na época, Liebeck tentou resolver o caso amigavelmente, pedindo apenas que o restaurante cobrisse suas contas médicas, mas o McDonald's ofereceu apenas uma pequena quantia, levando-a a processar a empresa.

O júri concedeu a Liebeck uma indenização de US$ 200 mil, reduzida para US$ 160 mil devido à sua parcial responsabilidade, além de sugerir que o McDonald's pagasse US$ 2,7 milhões em danos punitivos.

À medida que o processo de Childress avança, a questão da segurança das tampas de café e da temperatura das bebidas servidas no McDonald's volta a ser examinada nos tribunais. A rede de fast-food está sob pressão para garantir a segurança de seus produtos e evitar danos aos consumidores.