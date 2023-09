Homem mente para os pais sobre fazer faculdade e chega a forjar a própria formatura

Um usuário do Reddit decidiu compartilhar uma história para lá de inusitada envolvendo um de seus amigos mais próximos. Segundo ele, o rapaz conseguiu obter sucesso ao fingir para os pais que estava cursando uma universidade, e até mesmo chegou a forjar sua própria formatura.

Conforme publicado pelo The Mirror, o amigo identificado como Walter conseguiu enganar os pais após ter reprovado no primeiro ano de estudos na universidade. Hoje em dia, anos depois, os pais do rapaz ainda não sabem que o filho não concluiu a graduação.

“Meu amigo falsificou toda a sua educação universitária e até mesmo a formatura. Isso aconteceu há vários anos, mas vamos lá”.

“Eu fui para uma grande universidade na Coast Oeste dos EUA e me formei. Quando estava no segundo ano, um garoto se mudou para a fraternidade quando ele ainda era calouro. Vou chamá-lo de Walter”.

“Basicamente, depois de ser reprovado no primeiro semestre da faculdade ele não conseguiu dar a notícia para seus pais e passou a pegar os boletins de seus amigos emprestado para montar um boletim próprio com boas notas. Ele copiava os resultados, montava e mandava para seus pais”, explica o homem.

Ele armou até mesmo a formatura

O amigo então explica que durante os quatro anos de graduação, Walter recebia cheques e valores em dinheiro para arcar com suas despesas. Ele também continuou forjando todos os boletins e resultados do curso para compartilhar com os pais e manter a farsa.

“No final, quando estava para se formar, ele pegou emprestada a beca de um amigo e disse que só queria participar da cerimônia geral, ao invés da feita na escola específica em que ele se formaria. Eles distribuíram seu diploma, chamaram seu nome, a família ficou orgulhosa e ele nunca contou a verdade”.

“Ele voltou para casa e continuou vivendo sua vida, ele tem uma casa, filhos, família e tudo mais. Precisei desabafar”, finaliza o amigo.

Diversas pessoas reagiram a publicação, faltou apenas saber o que Walter fez ao longo dos quatro anos de graduação, já que claramente não ia às aulas.

“Como ele viveu todos estes anos? Ele passava o tempo fazendo o que? Esse nível de mentira é absurdo demais para mim”, comentou uma pessoa.

“Meus pais pensaram que eu tinha feito isso porque não os convidei para minha formatura! Foi hilário quando eles descobriram que eu realmente me formei”, finalizou outra.