Homem afirma ter sido humilhado pelos modos da namorada em um restaurante

Um homem está se sentindo dividido entre seus sentimentos por sua amada e um comportamento dela que o está tirando do sério. Segundo ele, que está em um relacionamento com a mulher há 2 anos, apesar de ela ser a “pessoa perfeita”, um único hábito o fez colocar suas intenções em dúvida.

Conforme o relato, feito no Reddit e compartilhado pelo The Mirror, o homem conta que pretende pedir a companheira em casamento, no entanto, ele revela que a namorada tem uma péssima etiqueta quando os dois saem para comer em um restaurante.

“Normalmente dou uma gorjeta de 20%, dependendo da situação, mas ela deu uma gorjeta bem menor do que isso e fica chateada quando eu penso em dar uma gorjeta a mais, pegando o valor na frente do garçom e me devolvendo. Todas a brigas que tivemos até hoje foram por causa desse assunto já que ela acha que ‘qualquer valor’ é bom o bastante, mesmo podendo pagar mais”, conta.

Ele não sabe como agir

Segundo homem, o comportamento da mulher parece ser proveniente de sua família, já que em situações anteriores ele viu o pai de sua companheira agindo da mesma forma.

“Ela sabe como funcionam as gorjetas, mas insiste que é ‘opcional’ e que apenas estamos ‘jogando dinheiro fora’. Isso acontece especificamente nestas situações, em todo restante do tempo ela é uma pessoa gentil e querida, mas nos restaurantes vira essa criatura”.

Segundo ele, a companheira também espera que os garçons atendam a todas suas necessidades e exige a presença de um gerente caso algo não seja do seu agrado, mesmo que esteja completamente adequado para a situação.

Cansado de tentar fazer a companheira entender sua situação, ele agora não sabe como agir.

Para os usuários do Reddit, ele deve começar a se recusar a sair com ela sempre que o destino for um restaurante.

“Quando ela pedir para ir a um restaurante, diga que não vai mais sair para este tipo de lugar com ela por conta de sua atitude”, comentou uma pessoa.

“Só porque os pais dela agem dessa forma, isso não significa que ela também tem que agir assim”, comentou outra.

“Isso seria um grande sinal de alerta para mim e se isso acontecesse em um primeiro encontro, o segundo não existiria”, finalizou outra.