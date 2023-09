Fanático por modificações corporais mostra como era antes dos implantes e tatuagens

Um jovem de 24 anos chocou a internet depois de revelar como era seu corpo antes de passar por uma série de modificações corporais. O tiktoker Juliusz utilizou seu perfil para compartilhar as imagens e acabou deixando os seguidores incrédulos.

Conforme publicado pelo The Mirror, o jovem criador de conteúdo planeja tatuar todo o corpo e afirma que sua vontade de fazer tatuagens e modificações corporais começou aos oito anos de idade. No entanto, levou um tempo até que ele colocasse seus planos em prática.

Agora, Julius ostenta diversas tatuagens pelo corpo e um moicano feito de implantes de metal em sua cabeça.

“Pensei em fazer apenas uma tatuagem, mas com o passar do tempo fui ficando fascinado por modificações corporais e tatuagens”, explica.

“Aos 15 anos eu entrei em contato pela primeira vez com um artista especializado em modificação corporal. Foi em Munique e eu queria aprender sobre o ‘moicano de metal’. No entanto, eu tinha outras prioridades naquele momento”.

Julius compartilhou seu antes de depois das tatuagens e modificações corporais. (Reprodução / Instagram)

Implantes e tatuagens

Julius então conta que realizou o procedimento de implante transdérmico em 2022 para a colocação do moicano de metal, e desde então vem aumentando sua quantidade de tatuagens.

“Em geral, a maioria não tem significado, faço apenas porque gosto do design e acredito que ainda vu gostar delas. A exceção é a tatuagem ao lado direito da minha cabeça que tem relação coma música”.

Leia também: Homem afirma ter sido humilhado pelos modos da namorada em um restaurante

“Sou profundamente apaixonado por música e pretendo assistir a diversos shows. A minha modificação favorita é o moicano de metal, mas também gosto bastante das tatuagens nos olhos”.

Já em relação as reações das pessoas diante de suas modificações, o jovem afirma que são raras as interações negativas: “Comentários negativos pessoalmente são raros, e muitas vezes nem reparo. Já na internet eu recebo bastante sermões religiosos, mas também recebo mensagens de apoio”.

Para o futuro, ele pretende seguir com as modificações: “Meus planos incluem mais tatuagens e tenho também diversos implantes planejados para a região do meu braço esquerdo”.