Especialista em crocodilos escondia vida dupla de abusos a animais de estimação

No mundo da televisão e dos crocodilos, Adam Britton era conhecido como um respeitado especialista britânico. No entanto, por trás das câmeras e da fama, escondia-se um segredo aterrorizante que chocou a todos. Adam Britton, de 51 anos, foi revelado como um criminoso que abusava cruelmente de animais de estimação, incluindo cães, durante anos, de acordo com o Daily Mail.

Durante oito anos, Adam Britton realizou atos indescritíveis de crueldade, que incluíram abusos contra 39 animais inocentes. Estes abusos eram documentados em vídeo e compartilhados online, revelando uma perturbadora obsessão por maltratar animais.

Imagem: Facebook (Helen Orr)

Imagem: Facebook

Mensagens chocantes

Em uma mensagem chocante no aplicativo Telegram, Adam confessou seus impulsos doentios a um estranho: "Eu tinha reprimido. Nos últimos anos, soltei de novo, e agora não consigo parar. Não quero." Suas mensagens no aplicativo detalhavam como adquiriu os animais de estimação e como os abusou.

Adam Britton não só escondia seus crimes, mas também vivia uma vida dupla, convivendo com a elite da TV britânica. Sua esposa, Erin, uma bióloga e guarda florestal, chegou a conhecer o príncipe Harry durante uma visita à Austrália em 2015, quando trabalhava ao lado de crocodilos de água salgada.

Fotos mostram Erin sorrindo ao lado do príncipe enquanto ele observava um crocodilo - a especialidade perturbadora de seu ex-marido.

Imagem: Facebook

Encontro com celebridades

Adam e sua esposa também receberam a visita de Sir David Attenborough em sua casa enquanto ele filmava um documentário da BBC. Adam descreveu Attenborough como "um cara normal, humilde e pé no chão". No entanto, a realidade sombria de sua vida veio à tona, e Adam enfrentou a justiça.

Adam Britton se declarou culpado de atos "grotescos e perversos" na Suprema Corte do Território do Norte de Darwin. Ele usava sites de adoção de animais para cometer seus crimes hediondos, levando muitos donos de animais a abandonar seus pets por medo ou necessidade.

A polícia apreendeu uma quantidade significativa de evidências durante uma invasão à casa de Adam, incluindo computadores, celulares, câmeras e material de abuso infantil. Ele foi preso preventivamente e enfrenta múltiplas acusações de crueldade contra animais, estupro e posse de material de abuso infantil.