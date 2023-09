“Custou caro! Mulher destrói o carro do namorado por traição: “se era poliamor, avisasse antes”

Poliamor é uma das relações mais populares, onde os namorados permitem que haja mais pessoas envolvidas sem que se trate de infidelidade. Algumas outras pessoas decidem seguir o monogâmico, mas existem sujeitos que abusam da confiança e cometem infidelidades.

Nas últimas horas, começou a se popularizar, através das redes sociais, o momento em que um motorista foi acusado de infidelidade, mas como eles descobriram essas acusações? Uma pessoa pichou o carro do sujeito com diversas mensagens que o apontavam: “Como você me bloqueou, escrevo aqui. Se era poliamor, avisasse antes”.

De acordo com meios locais, os fatos ocorreram no México, onde os moradores tiraram fotos e as postaram nas redes sociais, mas não se sabe com exatidão a data em que foi relatado o ataque ao ex-namorado acusado de enganar sua parceira.