Culto "satanista e neonazi" é descoberto nos EUA: conexão obscura com criminoso

Há dois anos, a prisão de um homem em Nova York desencadeou a descoberta de um sinistro culto "satanista e neonazista" pela FBI. O grupo, conhecido como "764," revelou conexões com uma organização mais antiga, a Ordem dos Nove Ângulos, que almeja a destruição da civilização ocidental.

As autoridades federais esbarraram no culto "764" enquanto investigavam Angel Almeida, um homem de 23 anos condenado por crimes anteriores, que foi detido com uma arma em novembro de 2021, no bairro do Queens.

O culto, aparentemente, concentra-se na internet, visando crianças e jovens, coagindo-os a cometer atos de automutilação, abuso animal, atos sexuais e até mesmo o suicídio, através de ameaças e chantagens.

O "764" é uma derivação da Ordem dos Nove Ângulos, uma organização que o Instituto de Diálogo Estratégico (ISD) descreve como "descentralizada, satânica e neonazi," com o objetivo de derrubar os governos ocidentais e substituí-los por uma ordem imperial baseada no fascismo, darwinismo social e satanismo.

O grupo promove a violência extrema, agressões sexuais e o "abate" de vítimas humanas para acelerar a queda do sistema ocidental.

A infame organização foi criada na década de 1970 por David Myatt, um neonazista britânico, e prega a crença na substituição da ordem mundial por uma sociedade militarista revivalista do nazismo chamada "Imperium." Depois disso, acreditam que uma nova era levará à colonização do espaço pelo povo ariano.

Contudo, seus objetivos esbarram com os pilares da sociedade ocidental, incluindo os valores judaico-cristãos, igualdade racial, direitos humanos, democracia e capitalismo.

O grupo acredita que esses valores precisam ser destruídos para que sua visão supremacista branca se concretize.

A presença insidiosa do culto nas redes sociais representa um grande perigo, pois recrutadores não precisam mais de encontros presenciais para atrair jovens vulneráveis. Eles os atraem através de plataformas como FaceTime, Zoom ou Skype.

Este fenômeno atraiu jovens descontentes, muitos dos quais foram posteriormente condenados por crimes de terrorismo no Reino Unido. Eles tendem a focar em jovens vulneráveis, especialmente LGBTQ+ e aqueles com problemas de saúde mental, manipulando-os para realizar atos horrendos.

As crenças do grupo, compartilhadas por derivações como o "764," também promovem e celebram o estupro, pedofilia e assassinato como meios de romper com as normas sociais.

Angel Almeida, preso em Nova York, parece se encaixar nesse padrão. As investigações descobriram um grande volume de material de abuso infantil em seus dispositivos, bem como livros relacionados à Ordem dos Nove Ângulos e ao satanismo. Ele também enfrenta acusações de tentativa de aliciamento sexual de menores.

Se condenado, Almeida poderá passar o resto de sua vida na prisão. A descoberta desse culto sombrio levanta sérias preocupações sobre a segurança online de jovens e a necessidade de proteger nossas famílias da influência prejudicial desses grupos. As informações são do TheGuardian.