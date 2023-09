Conselho ordena demolição de duas torres de apartamentos em Londres

Dois blocos de torres em Woolwich, no sul de Londres (Inglaterra), estão prestes a serem demolidos devido a um desacordo com a permissão de planeamento do Conselho de Greenwich. Os edifícios, que contêm 204 apartamentos, foram considerados "substancialmente diferentes" dos planos aprovados originalmente.

O Conselho de Greenwich emitiu uma ação de fiscalização contra a Comer Homes, a empresa responsável pelos edifícios, que têm até 23 andares de altura. Esta ação foi baseada em descobertas após uma longa averiguação, que durou cerca de um ano e concluiu que o desenvolvimento das Mast Quay Phase II foi concedido sem a devida permissão de planeamento e, portanto, é ilegal devido às numerosas divergências em relação ao projeto original autorizado em 2012.

pexels-musa-zanoun-8155814 Musa Zanoun/ Pexels

As mudanças no design incluíram tornar o edifício mais "pesado", aplicar revestimentos diferentes e varandas menores. Além disso, espaços prometidos, como jardins no telhado e áreas de lazer para crianças, não foram entregues conforme planejado. Alguns apartamentos considerados "acessíveis" apresentam escadas para as varandas, e um ginásio inacessível foi construído ao invés de lojas inicialmente pensadas para o piso térreo.

A Comer Homes Group expressou surpresa e desapontamento com a decisão do conselho e pretende apelar da notificação de fiscalização. Eles também estão dispostos a fazer correções e abordar as preocupações do conselho. A notificação poderia forçar a empresa a demolir completamente o projeto e restaurar o terreno à sua condição original.

Um morador próximo, que preferiu permanecer anônimo, descreveu os edifícios como uma "aberração" na paisagem e uma desvantagem em relação aos edifícios mais antigos nas proximidades.

pexels-alexander-nadrilyanski-15510028

Os planos originais para os edifícios foram submetidos em 2010 e receberam aprovação do Conselho de Greenwich em 2012. As mudanças foram propostas pela Comer Group em dezembro de 2022, quando a construção estava quase concluída. O Conselho de Greenwich salientou que nunca antes havia emitido uma notificação de fiscalização de planeamento de tal magnitude.

Os membros do conselho criticaram as mudanças e destacaram as preocupações em relação às promessas não cumpridas e à acessibilidade para residentes. A Comer Group está disposta a colaborar com o conselho para encontrar soluções sensatas e evitar custos significativos de litigação.