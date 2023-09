Commander, o pastor alemão de Biden, morde outro agente secreto: 11º incidente em 2 anos

No mais recente episódio de problemas de comportamento do cão de resgate do presidente Joe Biden, Commander, um pastor alemão, mordeu mais um membro do Serviço Secreto, tornando-se o 11º incidente desse tipo em apenas dois anos.

O incidente ocorreu na noite de segunda-feira (25/9) e foi confirmado pelo chefe de comunicações do Serviço Secreto, Anthony Guglielmi, que disse: "Ontem, por volta das 20h, um policial da Divisão Uniformizada do Serviço Secreto entrou em contato com um animal de estimação da Primeira Família e foi mordido. O oficial foi atendido por pessoal médico no complexo".

O agente ferido está se recuperando bem e conversou com a diretora do Serviço Secreto, Kimberly Cheatle, na terça-feira (26/9). No entanto, esse incidente destaca um problema persistente de comportamento de Commander.

Esta é a 11ª vez que ele se comportou de maneira agressiva em relação a um membro do Serviço Secreto, e esses incidentes não estão passando despercebidos. Em novembro de 2022, um agente do Serviço Secreto foi hospitalizado depois que Commander o mordeu no braço e na coxa.

Em julho, a Casa Branca reconheceu as preocupações em relação ao comportamento do cão e anunciou a implementação de novos protocolos de treinamento e uso de coleira para o ex-cão de abrigo.

Os incidentes envolvendo Commander seguem comportamentos preocupantes do outro cão da família, Major, também um pastor alemão. Major foi forçado a sair da Casa Branca após incidentes de mordidas a membros da segurança. Inicialmente, os Bidens o adotaram oficialmente em 2018, após terem sido seus tutores temporários.

Embora o Serviço Secreto não seja responsável pelo cuidado ou manejo dos cães, os agentes naturalmente entram em contato com os animais de estimação do presidente. Com base nas comunicações sobre o comportamento de ambos os cães, parece que Commander compartilha problemas semelhantes a Major quando se trata de confiar nos agentes do Serviço Secreto.

Documentos obtidos pela CNN por meio da Lei de Liberdade de Informação revelaram preocupações levantadas pela equipe da Casa Branca em relação ao comportamento dos cães. Em um incidente de outubro, a primeira-dama Jill Biden "não conseguiu recuperar o controle" do Commander enquanto o cão avançava em um agente do Serviço Secreto, segundo o RadarOnline.