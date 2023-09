Casal abandona "vida perfeita" para viajar o mundo com os filhos

Numa reviravolta radical na busca por uma vida mais plena, Karla Bennett, 34 anos, e seu marido Matt, 37 anos, diretores de uma empresa de construção própria, tomaram a decisão corajosa de vender seus negócios e sua casa, retirando seus filhos da escola, para embarcar em uma turnê mundial em tempo integral com suas quatro crianças: Paige, 11 anos, Jaxon, 9 anos, Harper, 6 anos, e Indie, 4 anos.

Após anos de trabalho intenso, que os mantinham ocupados por 80 horas por semana, eles perceberam que não tinham tempo para aproveitar o que conquistaram. Apesar de carreiras bem-sucedidas, uma bela casa com cinco quartos e quatro filhos, sentiam que estavam amarrados aos negócios e que deveria haver mais na vida.

Em março, o casal tomou a decisão audaciosa de vender seus negócios e a casa, e retirar seus filhos da escola, para embarcar em uma turnê mundial em tempo integral.

Nos últimos sete meses, a família visitou seis países, começando pelo Vietnã, passando duas semanas na Malásia e um mês na Tailândia. Eles desfrutaram de três meses em Portugal antes de visitar o Marrocos por algumas semanas, depois seguiram para mais um mês na Tailândia e finalmente chegaram ao Japão, onde residem atualmente.

Ir além

Karla compartilhou em suas redes sociais: "Chegamos a um ponto em que tínhamos tudo na vida que almejávamos, mas não tínhamos tempo para aproveitar nada disso e pensamos que deve haver mais na vida. A maioria dos países para onde vamos oferece mais liberdade do que tínhamos. Não precisamos estar em nenhum lugar em um horário específico, e isso elimina todo esse estresse - é um estilo de vida muito mais relaxado."

Matt, que também trabalha em marketing de mídia social, acrescentou: "À medida que avançamos, percebemos como viver de forma mais econômica. No início, não estávamos acompanhando para onde ia nosso dinheiro, e agora vivemos de forma mais local."

Familia-na-praia-Kampus-Production

Imagem: Kampus Production / Pexels

Memórias

Quando se trata de educar seus filhos, o casal adota uma abordagem flexível, combinando educação prática e cultural. Eles estabelecem tarefas para as crianças e mantêm um cronograma flexível, muitas vezes fazendo uma hora de trabalho escolar por dia.

A família tem feito muitas memórias ao longo do caminho, incluindo passeios a cavalo em Portugal, passeios de camelo no Marrocos e mergulho na Tailândia. Matt e Karla admitem que seu estilo de vida é uma "grande mudança", mas dizem que até agora não enfrentaram muitos desafios.

Matt aconselha outros que estão considerando fazer o mesmo: "Viaje com menos bagagem, temos uma mala cada um. Acho que poderíamos colocar todas as nossas coisas em duas malas. Isso afeta o transporte se você levar muito." Após se imergirem na cultura japonesa, a família de seis pessoas embarcará em uma viagem de trailer pela Austrália, segundo levantou o jornal The Mirror.