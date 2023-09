Ataque no metrô: maníaco empurra idoso nos trilhos gritando: "jogue-se"

Na semana passada, um ataque chocante ocorreu na estação de metrô de Nova York, quando um homem de 64 anos foi empurrado nos trilhos por um agressor perturbado, que gritou "jogue-se nos trilhos". O incidente ocorreu na plataforma sul da estação do trem A 175 Street, em Washington Heights (EUA), por volta das 12h50 do dia 18/9, de acordo com informações da polícia citadas pelo New York Post.

Um outro usuário ajudou a vítima ferida a voltar para a plataforma enquanto o suspeito fugia do local.

Lesões

Os médicos que atenderam a vítima no local levaram-no a um hospital, onde diagnosticaram três costelas fraturadas e um ombro deslocado, informaram as autoridades policiais. A polícia, na tentativa de identificar e capturar o agressor, divulgou imagens de vigilância que mostram o suspeito segurando uma sacola Target e um balde laranja.

62-Year-Old Man Pushed Off Subway Platform In Manhattan pic.twitter.com/78yV6DXQD7 — 🇺🇲 Gabriel 🇺🇲 🇺🇲 (@jebreel1990) January 24, 2022

Este ato de violência chocou a comunidade de Nova York e levanta preocupações sobre a segurança nas estações de metrô da cidade. As autoridades pedem que qualquer pessoa que tenha informações sobre o incidente ou o suspeito entre em contato com o NYPD para ajudar na investigação.

Esse incidente serve como um lembrete da importância da segurança em locais públicos, como estações de metrô, e da necessidade de vigilância comunitária para garantir a proteção de todos os cidadãos. A polícia está trabalhando incansavelmente para garantir que o agressor seja responsabilizado por suas ações e que a justiça seja feita.