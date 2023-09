Após planejar a morte da mãe, Gypsy Rose Blanchard tem pedido de condicional aceito

A jovem Gypsy Rose Blanchard condenada por planejar e ordenar a morte de sua mãe, Dee Dee Blanchard, conquistou na justiça o direito à liberdade condicional. Diante da decisão, ela deve sair da prisão no próximo dia 28 de dezembro.

Segundo informações publicadas pelo The Mirror, a confirmação sobre o aceite do pedido de condicional de Gypsy Rose foi feita pelo Departamento de Correções do Missouri.

A jovem foi condenada a dez anos de prisão por ordenar e planejar a morte de sua mãe, enquanto seu cúmplice, Nicholas Godejohn, foi condenado à prisão perpétua. No momento de sua condenação, Gypsy afirmou que preferia a prisão em vez de voltar para a antiga vida que levava ao lado da mãe.

Entenda o caso

O caso de Gypsy Rose Blanchard ganhou proporções mundiais depois que foi confirmado que a jovem era vítima de diversos abusos causados por parte de sua mãe, que sofria com a síndrome de Munchausen por procuração.

A síndrome de Munchausen é uma patologia que faz com que a pessoa cause sintomas de doença em alguém que está sob seus cuidados, chegando a provocar sintomas graves e a alterar registros médicos na tentativa de conquistar a atenção e simpatia dos outros.

No caso de Gypsy, sua mãe chegou a extremos a fazendo usar uma cadeira de rodas e raspar os cabelos para dar a impressão de que ela estava passando por sessões de quimioterapia.

A jovem também recebeu tratamentos com oxigênio e sonda de alimentação, além de medicamentos fortes para convulsões e diversos procedimentos cirúrgicos desnecessários.

Dee Dee também chegou a falsificar a certidão de nascimento da filha e alterar sua data de nascimento a fazendo ser considerada mais nova do que realmente era, e inserindo sua idade mental como ainda mais jovem.

Ao longo da vida de Gypsy, a mãe continuou criando sintomas e favorecendo tratamentos médicos desnecessários, chegando ao ponto de afirmar que a jovem fazia tratamento para a leucemia, o que não foi difícil de acreditar devido a aparência da menina que era moldada por sua mãe para convencer os outros a respeito da doença da filha.

Gypsy Rose Blanchard era vítima de abusos físicos e psicológicos causados pela própria mãe. (Reprodução / Twitter)

Reviravoltas

Para garantir que a filha não tivesse voz nas consultas médicas, Dee Dee proibiu Gypsy de falar com os médicos durante as consultas e por vezes recorria à violência para controlá-la, chegando a acorrentar a menina à cama por 2 semanas.

Em 2013, Gypsy conseguiu entrar em um site de namoro cristão onde encontrou Nicholas Godejohn, um jovem de 23 anos com antecedentes criminais e histórico de problemas de saúde mental. Ao afirmar que não se importava com o fato de Gypsy ter uma série de doenças, Nicholas conquistou a afeição da menina.

O relacionamento secreto foi descoberto por Dee Dee, que chegou a quebrar o computador da filha para afastá-la do jovem, algo que engatilhou os planos de Gypsy e Godejohn.

Em 12 de junho de 2015, Nicholas desferiu 17 facadas em Dee Dee, enquanto Gypsy ficava escondida no banheiro com os ouvidos tampados. Após fugirem, a jovem afirmou não querer que o corpo da mãe ficasse abandonado, e decidiu alertar as autoridades por meio de uma publicação no Facebook dizendo “Aquela idiota está morta”.

O corpo de Dee Dee foi localizado em 14 de junho. Alguns dias depois Gypsy e Nicholas foram presos e condenados pelo crime.

Ao ser questionada sobre o motivo de não ter buscado as autoridades, Gypsy Rose afirmou crer que ninguém acreditaria em sua palavra uma vez que seu caso era conhecido por diversas pessoas graças a exposição conquistada pelas atitudes de sua mãe.

“Achei que eles iam contar para minha mãe e tornar minha vida doméstica ainda pior. Eu tinha mais medo da minha mãe do que de qualquer outra pessoa”.

Uma vez na prisão, Gypsy Rose conseguiu recuperar as condições de saúde deterioradas pelos abusos sofridos em casa, e passou a se interessar por cosmetologia e cuidado com animais. Ela ficou noiva de um rapaz com quem conversava por meio de cartas, e planeja se casar assim que sair da cadeia.

Em uma de suas últimas declarações, Gypsy Rose afirmou: “Em alguns aspectos, a vida na prisão e a vida com minha mãe são iguais, mas agora sou muito mais livre. Na prisão em que morava com minha mãe eu não podia andar, comer, ter amigos. Aqui sinto que sou mais livre, posso viver como uma mulher normal”.

A história de Gypsy Rose Blanchard e de Dee Dee foi contada pela série “The Act”, disponibilizada pelo Star +.