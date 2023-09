Após morte em Portugal, especialistas alertam sobre o risco do "desafio baleia azul"

De acordo com a Daily Mail, especialistas em saúde mental e segurança online estão emitindo um sério alerta aos pais sobre o perigoso "desafio do suicídio baleia azul", que recentemente teve sua ligação com a morte de um britânico de 35 anos, em Portugal.

Este sinistro "jogo" supostamente teve origem na Rússia em 2016 e já foi associado a inúmeras mortes em todo o mundo. A natureza perturbadora do desafio envolve incentivar adolescentes a completar 50 tarefas em 50 dias, culminando no ato final de suicídio. As tarefas variam desde assistir a filmes de terror até acordar em horários estranhos e, eventualmente, autolesão.

rami-al-zayat-w33-zg-dNL4-unsplash

O Dr. Mark Griffiths, professor de dependência comportamental na Universidade de Nottingham Trent, enfatiza a importância de os pais estarem atentos às mudanças no humor de seus filhos. Ele ressalta que os controladores desse "jogo" muitas vezes visam indivíduos jovens e impressionáveis, especialmente aqueles que sofrem de depressão e isolamento social.

Carolyn Bunting MBE, co-CEO da Internet Matters, uma organização sem fins lucrativos de segurança online, também destaca que, mesmo que os pais acreditem que seus filhos sejam digitalmente competentes, eles ainda podem ser vulneráveis a conteúdo prejudicial disponível online, devido à falta de maturidade emocional e pensamento crítico.

A vítima de 35 anos, que não teve seu nome divulgado, foi supostamente atacada durante uma discussão entre um grupo de amigos enquanto participavam do notório jogo. Um homem de 26 anos se entregou às autoridades portuguesas e confessou o crime, ligando-o ao "desafio baleia azul".

Os sinais de alerta incluem mudanças comportamentais, como isolamento, falta de comunicação, horários estranhos, interesse crescente em autolesões e medo das redes sociais. Os pais são encorajados a verificar as atividades online de seus filhos e procurar por desenhos relacionados ao baleia azul em paredes ou membros.

Benjamin Williams, gerente de projeto na organização de caridade juvenil Kicsters, reforça a necessidade de os pais estarem cientes dos perigos que seus filhos enfrentam online. Ele aconselha os pais a observar quaisquer mudanças no comportamento de seus filhos e buscar ajuda de profissionais se necessário.

Embora a legitimidade do "desafio baleia azul" seja debatida, ele é reconhecido pelas autoridades do Reino Unido, que emitiram avisos sobre a tendência em 2020. A polícia de Northants emitiu um alerta nas redes sociais, pedindo aos pais que estejam atentos ao que seus filhos estão acessando online.