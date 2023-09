Alerta de comissário de bordo: mantenha-se calçado nos voos

Em uma discussão promovida pela Conde Nast Traveller, um debate sobre um comportamento aparentemente inofensivo surgiu: um comissário de bordo fez um apelo claro e urgente para que os britânicos mantivessem seus sapatos nos voos - não por causa do odor, mas por questões de higiene. Surpreendentemente, pilotos e outros passageiros compartilham a mesma preocupação, alegando que os aviões nem sempre são tão limpos quanto imaginamos.

Um piloto, Patrick Smith, da Ask the Pilot, revelou à Travel + Leisure que, embora as cabines sejam limpas antes de cada voo, essa limpeza pode ser superficial, especialmente em voos de curta duração, onde o tempo é escasso.

Smith explicou que a rotatividade na indústria aérea significa que uma limpeza completa dos banheiros muitas vezes não é possível, e os banheiros são apenas verificados rapidamente antes do voo. Durante o voo, a prioridade pode ser dada a outras tarefas, tornando a limpeza dos banheiros menos frequente do que se poderia esperar.

Enquanto comissários e pilotos expressam preocupações sobre a higiene, os passageiros também não estão satisfeitos. Muitos consideram o hábito de tirar os sapatos durante o voo desconfortável e perturbador. Um incidente recente envolveu uma mãe indignada com um homem que colocou seus pés descalços perto da cabeça de seu filho.

Outro passageiro compartilhou sua vingança, derramando uma bebida sobre os pés de uma passageira após ela invadir seu espaço pessoal com os pés descalços.

Além disso, nas redes sociais, uma foto de um homem em um avião com os pés descalços gerou revolta. Ele esticou as pernas para o espaço de seu vizinho, incluindo um pé apoiado no apoio de braço da poltrona da passageira da frente.

Em resumo, o debate sobre manter os sapatos durante os voos está longe de terminar. Comissários de bordo, pilotos e passageiros concordam que, além do desconforto, há preocupações legítimas com a higiene. Portanto, a próxima vez que você estiver prestes a tirar os sapatos durante um voo, pode ser melhor pensar duas vezes e considerar o bem-estar de todos a bordo.