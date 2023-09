Suspeito de assassinato de CEO de TI é preso em estação de trem após caçada de dois dias

Jason Billingsley, de 32 anos, suspeito de assassinar a CEO de tecnologia Pava LaPere em seu apartamento em Baltimore (EUA), foi preso na noite de quarta-feira, 27/9, de acordo com autoridades e um relatório. As informações são do NYPost.

Billingsley, considerado altamente perigoso, foi capturado pouco depois das 23h10 em Bowie, Maryland, após dois dias em fuga, segundo um tweet já deletado pelo Serviço de Delegados dos EUA em Baltimore.

Fontes também confirmaram à emissora local Fox 45 News que os investigadores rastrearam o fugitivo até a estação de trem MARC na Laurel-Bowie Road, onde o prenderam sem incidentes.

Billingsley foi apontado como o único suspeito no assassinato de LaPere, que foi relatada como desaparecida na segunda-feira e posteriormente encontrada morta com traumatismo craniano em seu apartamento de luxo, em Baltimore.

A fundadora de 26 anos da EcoMap Technologies, que foi nomeada na lista "30 under 30" da "Forbes" deste ano, pelo impacto social, foi descoberta gravemente espancada e parcialmente despidas no telhado de seu prédio de apartamentos de alto padrão.

Billingsley ainda está em liberdade condicional por estupro violento e agressão a uma mulher de 25 anos, em 2013. A polícia alertou o público para tomar cuidado com o suposto assassino, que também é suspeito de um ataque a um homem e uma mulher cerca de uma semana antes de LaPere ser encontrada morta.

Billingsley é suspeito de ter invadido a casa do homem e da mulher, onde os algemou e amarrou à força antes de supostamente estuprar a mulher e cortar o pescoço dela. Ele supostamente os encharcou com líquido e os incendiou, quase matando-os. Uma criança de 5 anos que estava na casa também sofreu inalação de fumaça.

"Este indivíduo matará e estuprará. Ele fará qualquer coisa para causar dano", alertou o Comissário de Polícia Interino, Richard Worley.

Billingsley foi liberado da prisão em liberdade condicional em outubro de 2022, após cumprir nove anos de sua sentença de 14, devido a créditos por bom comportamento, de acordo com o Baltimore Banner.

Ele havia se declarado culpado de agressão sexual de primeiro grau pelo ataque de 2013 e foi condenado a 14 anos de prisão e outros 16 anos como sentença suspensa, como parte de um acordo de delação feito pelo escritório da ex-promotora Marilyn Mosby. O juiz na época disse que não achava que a sentença fosse suficiente, mas a permitiu, pois a vítima não queria testemunhar no julgamento.

Billingsley não conhecia LaPere e não está claro como ele entrou no prédio de seu apartamento. A jovem CEO lançou sua própria empresa, a EcoMap Technologies, a partir de seu dormitório na Universidade Johns Hopkins. A empresa busca tornar as informações sobre o que está acontecendo em diferentes ecossistemas acessíveis a todos.

"Pava foi uma inspiração para muitas pessoas", escreveu seu pai, Frank LePere, no Facebook. "Ela era determinada, criativa, trabalhadora e incansável em seus esforços, junto com sua maravilhosa equipe na EcoMap Technologies".