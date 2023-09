Rixa real: Meghan Markle fica incomodada com a presença de Kate Middleton, diz especialista

Meghan Markle, de “Suits”, 42 anos, e Kate Middleton, Princesa de Gales, 41 anos, podem não ser vistas juntas juntas devido ao crescente desconforto, segundo um especialista em família real britânica. Clive Irving, autor de “A Última Rainha”, explica que é “improvável vê-las juntas com (o Príncipe) William e Kate”.

Irving diz: "(Markle) não se sente confortável com eles, assim como eles não se sentem com ela. Agora, as aparições de Harry são mais importantes."

Ele acrescenta que o Duque e a Duquesa de Sussex não usam seu status real para a fama, construindo sua carreira na mídia por mérito próprio. "Harry e Meghan costumavam ser conhecidos pela realeza, mas agora são celebridades independentes", afirma.

Markle e Harry se mudaram para a Califórnia (EUA) em 2020, afastando-se da realeza. Ela também evita eventos reais para não "envergonhar" o Rei Charles ou ser "um fardo".

A relação entre Middleton e Markle não tem sido amigável, com rivalidades públicas. O fundador dos Jogos Invictus descreveu a tensão entre elas em sua autobiografia.

A ex-correspondente real da BBC Jennie Bond acredita que a rixa entre as duas nunca será resolvida. Middleton ficou “magoada e insultada” com a saída de Harry e Markle em 2020, fechando a porta para uma reconciliação. Bond conclui: “Famílias felizes não são um jogo que todos podem jogar.”