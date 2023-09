Reação de mulher após provar a balinha mais azeda do mundo viraliza nas redes

Uma mulher filmou sua reação experimentando a "balinha mais azeda do mundo" em um vídeo que se tornou viral nas redes sociais. O doce deixou-a se contorcendo em seu carro, babando e visivelmente desconfortável.

A balinha azeda é como o marmite - ou você ama ou odeia. Enquanto algumas pessoas fazem de tudo para evitar o sabor azedo que faz tremer, outras vão além para experimentar a "balinha mais azeda do mundo", chamada "Black Death".

A criadora de conteúdo de mídia social recorreu ao Instagram para postar um breve vídeo dela experimentando a temida guloseima - e sua reação causou grande comoção, relata o Mirror.

Alguns chegaram a dizer que ela parecia ter sido "possuída", enquanto outros temiam por sua segurança ao consumir a balinha. "Aviso! Não adequado para menores de 8 anos", ela leu na embalagem antes de provar.

"Vamos experimentar", disse ela, otimista, enquanto desembrulhava o pacote. Ela comentou que eles pareciam "assustadores", observando que se assemelhavam a "vidro e concreto". Mas ninguém poderia se preparar para a reação dramática que estava por vir.

Reação inesperada

Quando ela colocou a balinha azeda na boca, houve um momento de silêncio - mas de repente começou a se contorcer em seu carro, emitindo sons de desagrado. Em seguida, soltou um grito alto, mostrando os dentes, pois não estava gostando do sabor da "Black Death".

As balas azedas da Mr. Simms Sweet Shop são descritas como "cobertas de ácido" e "com sabor de limão, com um centro extremamente ácido".

Lágrimas brotavam dos olhos da mulher, e ela babava, visivelmente desconfortável. "Eu não sei como descrever, parece que tem uma haste de metal na parte de trás da minha garganta", ela compartilhou. E então o vídeo cortou para ela provando a bala novamente, com uma reação ainda pior. Um comentarista até escreveu: "Eu estava genuinamente com medo por você? pensei que você estava engasgando."

Outro comentou: "A garota ficou possuída por um segundo". "POR QUE VOCÊ COMEU OUTRA? ESTOU CHORANDO", questionou outra pessoa. Um usuário do Instagram brincou: "Foi como se você estivesse sendo eletrocutada ou possuída. Não posso acreditar que você pegou outra!"