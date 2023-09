Professor indiano preso por mensagens obscenas a aluna de 13 anos no Instagram

Na cidade de Mumbai (Índia), um professor enfrenta acusações sérias após ser preso por supostamente enviar mensagens obscenas a uma estudante de apenas 13 anos através do Instagram. Ajit, de 36 anos, teve sua detenção efetuada após a mãe da adolescente registrar uma queixa na delegacia de Borivali.

De acordo com informações obtidas no India Today, o professor teria utilizado sua conta no Instagram para enviar mensagens de teor inadequado à jovem. Um funcionário informou que as ações do acusado foram consideradas violações graves, levando à sua autuação conforme as seções pertinentes do Código Penal Indiano, incluindo a Lei de Moléstia e Proteção de Crianças contra Ofensas Sexuais (POCSO).

O caso está sob investigação minuciosa para determinar a extensão das interações inapropriadas. As autoridades estão aplicando medidas rigorosas para assegurar que a justiça seja feita, em consonância com as leis destinadas à proteção da infância na Índia.

O incidente ressalta a importância de garantir um ambiente seguro para os estudantes e reforça a necessidade contínua de vigilância e ação contra o assédio em instituições educacionais.