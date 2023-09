Polícia arrasta homem paralisado para fora do carro e o deixa no chão

No estado de Maryland, nos Estados Unidos, um homem portador de deficiência foi arrastado para fora de seu carro pela polícia, em um caso de identidade equivocada que chocou a todos. O incidente, capturado em vídeo, mostra policiais realizando uma abordagem de trânsito que deveria ser rotineira, mas que rapidamente se transformou em um momento perturbador quando os policiais não souberam lidar com a condição do homem, que é paraplégico.

O homem explicou que era paraplégico e usava uma cadeira de rodas, mas os policiais insistiram que ele saísse do veículo. Apesar dos apelos dele e de sua esposa por compreensão, um dos policiais o agarrou e o deixou no chão, parecendo confuso sobre como proceder. O homem ficou sentado no chão até que finalmente permitiram que ele voltasse para sua cadeira, em um aparente caso de identidade equivocada.

A esposa do homem começou a gravar o momento em que o policial se aproximou. "Preciso que você saia para que eu possa conversar com você", disse o policial ao casal. "Sem problemas. Sou paralisado, você quer que eu simplesmente saia?", respondeu o homem.

Falta de preparo policial

Quando o homem abriu a porta do motorista, o policial o agarrou e o retirou do veículo, deixando-o no chão. "Ele é paralisado, não pode andar, é paraplégico", disse a esposa do homem no vídeo. O homem continuou questionando por que estava sendo deixado no chão quando tinha uma cadeira de rodas. Os policiais eventualmente o levantaram e o ajudaram a voltar para o carro, forçando a esposa a pegar a cadeira de rodas.

Os policiais explicaram que ele seria preso por um crime que ocorreu na área, pois correspondia à descrição dada pela vítima, como mostrou a The Mirror. Eventualmente, a esposa explicou que ele não era a pessoa que estavam procurando.

O vídeo gerou indignação nas redes sociais, com mais de 3,9 mil comentários, quase 50 mil reações e mais de 660 mil visualizações. Muitos expressaram sua indignação e preocupação com o tratamento do homem paralisado pela polícia, pedindo justiça e questionando por que ele precisava sair do carro.

Este incidente levanta questões importantes sobre treinamento policial e a necessidade de garantir que as autoridades estejam preparadas para lidar com uma variedade de situações, incluindo aquelas envolvendo pessoas com deficiência.