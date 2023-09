Pastor entra em jaula com leões para recriar história bíblica e vídeo se torna viral

Essa semana um vídeo foi compartilhado nas redes sociais e logo se tornou viral. As imagens mostravam um pastor nigeriano recriando uma história bíblica.

Aparentemente, o pastor estava tentando recriar o momento em que o profeta Daniel, que foi jogado em uma cova com leões, saiu ileso graças à intervenção divina.

Para isso, ele decidiu entrar em uma jaula com leões e convidou os membros da igreja para o observarem, segundo o portal RT.

O religioso não teve seu nome divulgado, mas ele decidiu tomar essa atitude para mostrar aos fiéis que “nada pode acontecer a um homem de Deus”.

Na gravação, é possível ver como ele chega a acariciar uma das leoas enquanto está na jaula e as outras pessoas o assistem de fora.

Os comentários sobre a situação foram diversos e muitos condenaram as ações do pastor, dizendo que ele só não foi devorado porque entrou em uma jaula com animais domesticados e que era muito irresponsável afirmar que nada aconteceu por proteção divina.

Em meio as piadas e chamados de atenção para uma situação que poderia ter terminado em tragédia, outras pessoas também mencionaram que o sermão pode ser dado de outra forma e sem assumir tantos riscos e que aquilo foi realmente um milagre..

Confira as imagens a seguir:

Pastor nigeriano recrea una historia bíblica y se mete en una celda con leones



Al parecer, el pastor intentaba recrear la popular historia de la Biblia en la que el profeta Daniel, quien fue arrojado a una fosa con leones, salió ileso gracias a la intervención divina pic.twitter.com/eLDydwmyBz — Sepa Más (@Sepa_mass) September 26, 2023

